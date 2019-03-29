Автокран КС-55729-1В шасси ОВОИД Камаз 6540 8х4

Описание товара
ОПИСАНИЕ
Длина стрелы, м. 9,6 – 30,2
Рабочий вылет, м. 3,2 – 27
Максимальная высота подъема крюка, – с основной стрелой 30,5м
Максимальная высота подъема крюка, м.:
– с основной стрелой 30.5 м
– с основной стрелой и гуськом 9м. 40.2 Габаритные размеры (длина/ширина/высота) 12000/2500/3870 мм Скорость вращения поворотной платформы, об/мин. 0,2-1,5;
Температура эксплуатации, град.С от -40 до +40. Способы оплаты:
Наличный расчет, Безналичный расчет, Кредит
Способы доставки:
Доставка транспортной компанией, Доставка автопарком компании.