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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
              10 500 000

              Автокран КС-55729-1В шасси ОВОИД Камаз 6540 8х4

              Телефон
              +79253325242
              Продавец
              ВолгоИнвест
              0
              Описание товара
              ОПИСАНИЕ
              Длина стрелы, м. 9,6 – 30,2
              Рабочий вылет, м. 3,2 – 27
              Максимальная высота подъема крюка, – с основной стрелой 30,5м
              Максимальная высота подъема крюка, м.:
              – с основной стрелой 30.5 м
              – с основной стрелой и гуськом 9м. 40.2 Габаритные размеры (длина/ширина/высота) 12000/2500/3870 мм Скорость вращения поворотной платформы, об/мин. 0,2-1,5; 
              Температура эксплуатации, град.С от -40 до +40. Способы оплаты:
              Наличный расчет, Безналичный расчет, Кредит
              Способы доставки:
              Доставка транспортной компанией, Доставка автопарком компании.
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