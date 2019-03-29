Автокран КС-55729-1В шасси ОВОИД Камаз 6540 8х4

Описание товара

ОПИСАНИЕ

Длина стрелы, м. 9,6 – 30,2

Рабочий вылет, м. 3,2 – 27

Максимальная высота подъема крюка, – с основной стрелой 30,5м

Максимальная высота подъема крюка, м.:

– с основной стрелой 30.5 м

– с основной стрелой и гуськом 9м. 40.2 Габаритные размеры (длина/ширина/высота) 12000/2500/3870 мм Скорость вращения поворотной платформы, об/мин. 0,2-1,5;

Температура эксплуатации, град.С от -40 до +40. Способы оплаты:

Наличный расчет, Безналичный расчет, Кредит

Способы доставки:

Доставка транспортной компанией, Доставка автопарком компании.