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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
              10 500

              Кофр GKA" stels leopard"

              Телефон
              +74953400600
              Продавец
              БРАНДМОТО
              0
              Описание товара
              Комплектация: Кофр
              Кофр GKA для квадроцикла stels ATV 500/600/650 Leopard
              Кофр GKA" STELS LEOPARD"
              Новый оригинальный кофр GKA с канистрами на квадроцикл Stels Leopard.
              Кофр разрабатывался специально для Леопарда, предназначен для установки только на эту модель. Идеально встающий на багажную решетку кофр не мешает пассажиру, не выступает за габариты и становится идеальным дополнением квадроцикла. Вес 8,5 кг , вмещает до 4 шлемов.

              В наличии большой ассортимент запчастей и аксессуаров на технику STELS.
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