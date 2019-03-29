Описание товара

Комплектация: Кофр

Кофр GKA для квадроцикла stels ATV 500/600/650 Leopard

Кофр GKA" STELS LEOPARD"

Новый оригинальный кофр GKA с канистрами на квадроцикл Stels Leopard.

Кофр разрабатывался специально для Леопарда, предназначен для установки только на эту модель. Идеально встающий на багажную решетку кофр не мешает пассажиру, не выступает за габариты и становится идеальным дополнением квадроцикла. Вес 8,5 кг , вмещает до 4 шлемов.



В наличии большой ассортимент запчастей и аксессуаров на технику STELS.