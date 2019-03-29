Шлем Модуляр astone RT1200 mono matt black - система вентиляции - антибактериальный гип аллергенный материал - визоры покрыты специальным средством от царапин - визор с защитой от солнечных лучей - визор с жёсткой фиксацией - внутренняя часть шлема отстёгивается для удобства стирки Производитель Франция. Визор: прозрачный + дополнительный с защитой от солнечных лучей. Система вентиляции: динамическая с передними втяжными и задними вытяжными отверстиями. Система фиксации: подбородочный ремень - нейлон, быстрая застёжка. Расцветка: черный/матовый. Размеры: XL