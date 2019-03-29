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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
              10 200

              Шлем Модуляр astone RT1200 mono matt black

              Телефон
              +74953400600
              Продавец
              БРАНДМОТО
              0
              Описание товара
              Шлем Модуляр astone RT1200 mono matt black
              - система вентиляции
              - антибактериальный гип аллергенный материал
              - визоры покрыты специальным средством от царапин
              - визор с защитой от солнечных лучей
              - визор с жёсткой фиксацией
              - внутренняя часть шлема отстёгивается для удобства стирки
              Производитель Франция.
              Визор: прозрачный + дополнительный с защитой от солнечных лучей.
              Система вентиляции: динамическая с передними втяжными и задними вытяжными отверстиями.
              Система фиксации: подбородочный ремень - нейлон, быстрая застёжка.
              Расцветка: черный/матовый.
              Размеры: XL
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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