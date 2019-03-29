Описание товара

Шлем Модуляр astone RT1200 mono matt black

- система вентиляции

- антибактериальный гип аллергенный материал

- визоры покрыты специальным средством от царапин

- визор с защитой от солнечных лучей

- визор с жёсткой фиксацией

- внутренняя часть шлема отстёгивается для удобства стирки

Производитель Франция.

Визор: прозрачный + дополнительный с защитой от солнечных лучей.

Система вентиляции: динамическая с передними втяжными и задними вытяжными отверстиями.

Система фиксации: подбородочный ремень - нейлон, быстрая застёжка.

Расцветка: черный/матовый.

Размеры: XL