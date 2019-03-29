Мужская черная кожаная сумка барсетка

Описание товара

Материал: кожа натуральнаяРазмеры:- длина 16,5 см- высота 13 см- ширина 7 смВнутри:- 2 отделения на молнииСнаружи:- 1 карман на молнии на передней стенкеВ комплекте:- плечевой регулирующийся ремень