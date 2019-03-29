Описание товара

Мужская кожаная чёрная барсетка с отстёгивающейся кожаной петлей на карабине.Материал: натуральная кожаРазмеры:- длина 25 см- высота 15 см- ширина 10 смОтделения:- 3 отделения, разделённые карманом-перегородкой на молнииКарманы:- 1 открытый карман под клапаном- 1 карман на молнии на задней стенкеЗастёжка:- клапан с замкомВ комплекте:- отстёгиваемая петля на рукуГлавный вид мужской кожаной барсетки:Вид мужской кожаной черной барсетки сбоку:Вид мужской кожаной барсетки сзади:Вид мужской кожаной барсетки сзади и сбоку:Вид мужской черной кожаной барсетки внутри: