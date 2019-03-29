Чёрная сумка NIKE на пояс

Описание товара

Материал: текстиль- длина 31 см (от одного края сумки до другого края)- высота 13,5 см- ширина 11 (в зависимости от наполнения)- 1 большое отделение на молнии- 3 кармана на молнии на передней стенке- 1 карман на молнии на задней стенке