Мужской кожаный ремень

Описание товара

Модный и одновременно классический мужской ремень, выполненный из натуральной кожи.Материал: натуральная кожаШирина: 35 ммДлина: от 100 до 130 смОтстрочка: естьШлёвка: естьПряжка: классикаЦвет: чёрный