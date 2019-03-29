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BEGETON | ART
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Энергия
Тентовая конструкция, 600 м²
Добавлено
29.03.2019
4 300 000
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Тентовая конструкция, 600 м²
Телефон
+79257380070
Продавец
Энергия
0
Описание товара
Предлагаем к продаже :
- Тентовая конструкция"Модуль 20*30 метров" с усиленным металлокаркасом;
- Двойной купол;
- Мембрана - архитектурный материал ПВХ 900гр/кв.м., класс горючести Г1/М1;
- Комплект утеплителя;
- Входные группы 2 комплекта;
- Электрооборудование, комплект электроосвещения;
- Обогрев: комплект инфракрасных обогревателей;
- Готовые острова – прилавки для торговли фруктами и овощами;
Самовывоз.Торг при осмотре.
Текущее местоположение:
- На границе Москвы (ЗелАО) и МО: 55.983182, 37.142229
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