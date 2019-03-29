Тентовая конструкция, 600 м²

Описание товара

Предлагаем к продаже :

- Тентовая конструкция"Модуль 20*30 метров" с усиленным металлокаркасом;

- Двойной купол;

- Мембрана - архитектурный материал ПВХ 900гр/кв.м., класс горючести Г1/М1;

- Комплект утеплителя;

- Входные группы 2 комплекта;

- Электрооборудование, комплект электроосвещения;

- Обогрев: комплект инфракрасных обогревателей;

- Готовые острова – прилавки для торговли фруктами и овощами;



Самовывоз.Торг при осмотре.



Текущее местоположение:

- На границе Москвы (ЗелАО) и МО: 55.983182, 37.142229