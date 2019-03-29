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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
              4 300 000

              Тентовая конструкция, 600 м²

              Телефон
              +79257380070
              Продавец
              Энергия
              0
              Описание товара
              Предлагаем к продаже :
              - Тентовая конструкция"Модуль 20*30 метров" с усиленным металлокаркасом;
              - Двойной купол;
              - Мембрана - архитектурный материал ПВХ 900гр/кв.м., класс горючести Г1/М1; 
              - Комплект утеплителя;
              - Входные группы 2 комплекта;
              - Электрооборудование, комплект электроосвещения;
              - Обогрев: комплект инфракрасных обогревателей;
              - Готовые острова – прилавки для торговли фруктами и овощами;

              Самовывоз.Торг при осмотре.

              Текущее местоположение:
              - На границе Москвы (ЗелАО) и МО: 55.983182, 37.142229
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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