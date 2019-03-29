Детский пневматический автомат Калашникова АК 47 с лазерным прицелом P1093

Описание товара

Детский пневматический автомат Калашникова АК-47 с лазерным прицелом P.1093 Пневматический детский автомат Калашникова АК-47 с лазерным прицелом P.1093 - это полноразмерный автомат Калашникова стреляет пластиковыми пульками (шариками) 6 мм в одиночном режиме.Автомат пневматический детский АК-47 P.1093 изготовлен из качественного пластика в коричневом цвете( под дерево) с утяжелением и создает эффект настоящего, полноценного автомата. Лазерный прицел у данной модели крепится на боковую, короткую планку на цевье оружия и не мешает в активных передвижениях при игре в «войнушку»Пневматический автомат Калашникова АК-47 P.1093 снабжен специальным пружинным механизмом, что позволяет стрелять пульками на расстояние до 30 метров. Важная особенность автомата АК-47 P.1093 состоит в том, что снимается защитная крышка, закрывающая пружинный механизм так же, как у настоящего автомата и упрощает доступ к пружинному механизму! Пневматический детский автомат Калашникова АК-47 P.1093 снабжен предохранителем (как у настоящего автомата), который предотвращает от самопроизвольного выстрела! ВНИМАНИЕ!- Не оставляйте ребёнка с оружием без присмотра взрослых.- Одевайте защитные очки при стрельбе.- Не наводите детское оружие на человека.- Детское оружие рассчитано для стрельбы по мишеням, а ни в коем случае не по людям и животным!Характеристики:- Тип: пневматика, стреляет пластмассовыми шариками- Дальность выстрела: 25-30 м- Режим стрельбы-одиночный.- Механизм: пневматика - Возрастная категория: 12+- Размеры автомата: 87х26х4см-Размеры коробки:72,5х23х7смКомплектация:- Автомат- лазерный прицел (целеуказатель)- батарейки в комплекте!- Съемный магазин (железный)- пульки 6мм -15шт.- отвертка+3 винта (для крепления приклада)