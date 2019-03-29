Детский автомат пневматический Шмайсер М40 на пульках

Описание товара

Детский автомат пневматический М40"Шмайсер"Детский пневматический автомат М40"Шмайсер" на ремне - это полноразмерная копия настоящего автомата, изготовлен из пластика и стреляет пластиковыми пульками (шариками) 6мм. Автомат снабжен пружинным механизмом, при каждом выстреле необходимо взводить затвор. Дальность полета пульки примерно 15-20 метров.Комплектация: - Автомат - Магазин- Ремень- пакетик с пульками 20 шт (диаметр 6 мм)Размеры: - Длинна без приклада 62см.- Длинна с откидным прикладом 84см.- Ширина 5см.- высота 28см.Упаковка: ПакетХарактеристики:- Тип: пневматика, стреляет пластмассовыми шариками- Дальность выстрела: 15-20 м- Механизм: пневматика - Материал- пластик- Возрастная категория: 10+ВНИМАНИЕ!- Не оставляйте ребёнка с оружием без присмотра взрослых.- Одевайте защитные очки при стрельбе.- Не наводите детское оружие на человека.- Детское оружие рассчитано для стрельбы по мишеням, а ни в коем случае не по людям и животным!