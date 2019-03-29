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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
              2 090

              Игрушечная пневматическая снайперская винтовка Cross Fire M5899 96см с лазерным прицелом

              Телефон
              +74957634447
              Продавец
              Остров детства
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              Описание товара
              Игрушечная пневматическая снайперская винтовка M.5899  96см с лазерным прицелом.Детская пневматическая снайперская винтовка № M.5899  с лазерным прицелом (целеуказатель) изготовлена по чертежам настоящего стрелкового снайперского оружия из качественного ударопрочного пластика. Дизайн винтовки детально проработан и не оставит равнодушным как детей так и взрослых! Лазерный прицел в комплектации  винтовки поможет"стрелку" точно попадать в цель даже темное время суток!  Детская пневматическая штурмовая снайперская винтовка  M.5899 обладает внушительными  габаритами, длина данной винтовки 96 см, а вес более 1 кг! За счет длины ствола винтовка стреляет одиночными выстрелами до 25 метров, при помощи пружинного механизма пульками (шариками) из пластика диаметром 6 мм. Также преимуществом данной модели является удобный съемный приклад, легко снимающийся при нажатии кнопки (сверху на прикладе) При каждом выстреле надо передергивать затвор винтовки.Для детей от 12-ти лет. Соблюдать осторожность! Не стрелять в людей и животных! Характеристики:Съемный магазинСъемный прикладЛазерный прицел (целеуказатель)Батарейки типа LR44 (V13GA, AG13, LR1154)  3-шт в прицел- входят в комплект!)Стреляет пластиковыми пульками – 6мм (в комплект не входят)Дальность стрельбы- 25мМатериал-пластик.Цвет: черныйПроизводитель- HUANGHE  –(Китай фабричный)Комплектация:-Винтовка-магазин-Прицел лазерный (целеуказатель)-Сошки (ножки)Габариты:Длина- 96смВысота на сошках- 26 см Толщина-4см
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