Пистолет игрушечный Airsoft Gun C18+ с глушителем

Описание товара

Это игрушка, имитирует пневматический пистолет! За счет металлического корпуса он такой же увесистый и тяжелый. Беря пистолет в руки, вы и вовсе не подумаете, что он не выстрелит. Но стоит помнить, что игрушка не травмоопасна, то есть абсолютно не принесет вреда взрослым и детям. Данная модель оснащена пружиной, которая является имитацией спускового механизма. Так как пистолет сделан по образу и подобию настоящего, соответственно имеет съемный магазин и съемный глушитель. У игрушки имеется передвижная затворка. Конечно же, из него можно стрелять, но только пластиковыми пульками, диаметром 6 мм.Этим подарком вы сможете порадовать взрослого мужчину или маленького мальчика, в любом случае игрушка не оставит их равнодушным. Ребенок придет в восторг от пневматического пистолета с глушителем, о котором мечтает каждый мальчишка. А взрослому мужчине такой сувенир поднимет настроение. Для детей от 10-ти лет. Соблюдать осторожность!Не стрелять в людей и животных! Внимание: пульки в комплект не входят (комплект пулек можно приобрести в нашем магазине в разделе"Пульки для детского оружия 6 мм").