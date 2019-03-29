Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
              1 150

              Пистолет игрушечный Airsoft Gun C18+ с глушителем

              Телефон
              +74957634447
              Продавец
              Остров детства
              0
              Описание товара
              Это игрушка, имитирует пневматический пистолет! За счет металлического корпуса он такой же увесистый и тяжелый. Беря пистолет в руки, вы и вовсе не подумаете, что он не выстрелит. Но стоит помнить, что игрушка не травмоопасна, то есть абсолютно не принесет вреда взрослым и детям. Данная модель оснащена пружиной, которая является имитацией спускового механизма. Так как пистолет сделан по образу и подобию настоящего, соответственно имеет съемный магазин и съемный глушитель. У игрушки имеется передвижная затворка. Конечно же, из него можно стрелять, но только пластиковыми пульками, диаметром 6 мм.Этим подарком вы сможете порадовать взрослого мужчину или маленького мальчика, в любом случае игрушка не оставит их равнодушным. Ребенок придет в восторг от пневматического пистолета с глушителем, о котором мечтает каждый мальчишка. А взрослому мужчине такой сувенир поднимет настроение. Для детей от 10-ти лет. Соблюдать осторожность!Не стрелять в людей и животных! Внимание: пульки в комплект не входят (комплект пулек можно приобрести в нашем магазине в разделе"Пульки для детского оружия 6 мм").
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store