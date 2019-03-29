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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
              1 270

              Пистолет ТТ детский металлический (цинковый сплав)

              Телефон
              +74957634447
              Продавец
              Остров детства
              0
              Описание товара
              Максимально приближенная игрушечная копия советского пистолета ТТ Пистолет выполнен из качественного цинкового сплава. Подходит для новичков в страйкболе и для детей старшего возраста. Предохранитель активен (в нижнем положении рычага выстрел произвести невозможно). Для данной модели подходят 6-мм шлифованные пластиковые шарики. Для детей от 12-ти лет. Соблюдать осторожность!Не стрелять в людей и животных!Характеристики товара:Вес: 500 г Размер пистолета 20 х 13 х 2 см Размер упаковки: 24 х17 х4 см.Пистолет должен быть перезаряжен после каждого выстрела Комлектация:ПистолетПульки-30 шт. (диаметр 6мм)Внимание: пульки в комплект не входят (комплект пулек можно приобрести в нашем магазине в разделе"Пульки для детского оружия 6 мм").
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