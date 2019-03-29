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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
              1 090

              Детский пневматический автомат ППШ с лазерным прицелом М696

              Телефон
              +74957634447
              Продавец
              Остров детства
              0
              Описание товара
              Детский пневматический автомат ППШ с лазерным прицелом М696Пневматический детский автомат ППШ с лазерным прицелом М696 - это уменьшенная копия знаменитого автомата ППШ.Автомат пневматический детский ППШ с лазерным прицелом М696 изготовлен из качественного пластика и снабжен лазерным прицелом (целеуказатель). Автомат ППШ пневматический М696 стреляет пластиковыми пульками (шариками) 6 мм.Пневматический автомат ППШ снабжен специальным пружинным механизмом, что позволяет стрелять пульками на значительное расстояние. При каждом выстреле необходимо взводить затвор.ВНИМАНИЕ!- Не оставляйте ребёнка с оружием без присмотра взрослых.- Одевайте защитные очки при стрельбе.- Не наводите детское оружие на человека.- Детское оружие рассчитано для стрельбы по мишеням, а ни в коем случае не по людям и животным!Комплектация:- Автомат ППШ с лазерным прицелом М696- Лазерный прицел (целеуказатель)- Съемный магазин,- Набор пулек - 20штХарактеристики:- Тип: пневматика, стреляет пластмассовыми шариками- Дальность выстрела: 15 м- Механизм: пневматика-Материал- пластик- Возрастная категория: 10+- Размеры автомата: 70 х 20 х 4 см  Упаковка: пакет (прозрачный )
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