Игрушечная пневматическая снайперская винтовка Мосина JF 15 98cм с оптическим прицелом

Описание товара

Игрушечная пневматическая снайперская винтовка Мосина JF-15 с оптическим прицелом является максимально приближенной, современной копией легендарной винтовки Мосина с оптическим прицелом.Винтовка выполнена из качественных материалов, утяжеленного пластика в цветовой гамме «под дерево» и приятного на ощупь. Стреляет винтовка пластиковыми и резиновыми пульками (в комплекте) диаметром 6мм. Оптический прицел регулируемый, также в комплекте с винтовкой прилагается штык-нож (декоративный) защитные очки для стрельбы и два магазина. Данная комплектация не оставит равнодушной не только взрослого ребенка, но даже и ярого «страйкбольщика» После каждого выстрела винтовку необходимо перезаряжать, система перезаряда точностью повторяет свой боевой прототип винтовки Мосина. После каждого выстрела и перезаряда оружия использованная гильза эффектно выпадает вправо от «стрелка» как и у настоящей винтовки!Как стрелять:Для стрельбы с «основным магазином» необходимо поместить пульки в пластмассовые гильзы по одной шт. на каждую и далее разместить 10 гильз (в комплекте) в стандартный магазин винтовки. К основному магазину прилагается также запасной магазин «лоадер», который крепится на отверстия на основном магазине.Перед игрой с"лоадером" необходимо засыпать пульки в «лоадер».Широкой стороной патрона заряжать гильзу пульками через отверстие находящееся в нижней части «лоадера» (см. рисунок №5,6 на инструкции)Характеристики:Тип: пневматика, стреляет пластмассовыми шариками.Дальность выстрела: 25-30 мРежим стрельбы- одиночный.Прицел-оптическийМатериал-ударопрочный пластикВозрастная категория: 12+Размеры винтовки- длина 98 высота 20см, высота на подножках-26см.Комплектация:Винтовкасъемный магазин-1"лоадер"-1оптический прицел.защитные очкиременьштык-нож (декоративный)гильзы (пластик)-10штпульки 6мм-пластмассовые -30шт, резиновые-30штинструкция.