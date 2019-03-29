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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
              200

              Пульки для детского оружия 6мм в тубе 1000шт

              Телефон
              +74957634447
              Продавец
              Остров детства
              0
              Описание товара
              Туба - содержит пульки для детских пистолетов 1000 штук диаметром 6 мм. Пульки находятся в удобной пластиковой тубе. Характеристики: Туба: 1000 пулек. (состав): пластик. Размер упаковки: 5 x 10 x 8 см. Упаковка: пластиковая туба.
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