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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
              2 490

              Трансформер Бамблби 46см (свет,звук)

              Телефон
              +74957634447
              Продавец
              Остров детства
              0
              Описание товара
              Робот «трансформер Бамблби» – купить ребенку инновационную игрушкуСовременные дети не довольствуются пушистыми мишками, куклами и машинками, новое поколение, развивающееся на мультиках и фильмах об искусственном интеллекте, выбирает инновационные игрушки. В специализированном магазине детских товаров «Остров детства» можно купить машинку трансформер Бамблби - необычную многофункциональную модель, прототипа героя популярного мультфильма, который несомненно порадует ваше чадо, а также доставит немалое удовольствие взрослому поколению семьи.Характеристики и особенности товараГлавная особенность модели: трансформация, т.е. возможность превращения в машинку и обратно. Изделие выполнено из ярко-желтого синтетического материала, обладает отличным запасом прочности, интуитивно понятным управлением, может использоваться детьми от 3-5 лет.Основные характеристики:●        большие размеры – полный рост составляет 46 см
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