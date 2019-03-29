Трансформер Бамблби 46см (свет,звук)

Описание товара

Робот «трансформер Бамблби» – купить ребенку инновационную игрушкуСовременные дети не довольствуются пушистыми мишками, куклами и машинками, новое поколение, развивающееся на мультиках и фильмах об искусственном интеллекте, выбирает инновационные игрушки. В специализированном магазине детских товаров «Остров детства» можно купить машинку трансформер Бамблби - необычную многофункциональную модель, прототипа героя популярного мультфильма, который несомненно порадует ваше чадо, а также доставит немалое удовольствие взрослому поколению семьи.Характеристики и особенности товараГлавная особенность модели: трансформация, т.е. возможность превращения в машинку и обратно. Изделие выполнено из ярко-желтого синтетического материала, обладает отличным запасом прочности, интуитивно понятным управлением, может использоваться детьми от 3-5 лет.Основные характеристики:● большие размеры – полный рост составляет 46 см