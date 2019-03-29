Баня Даная 1 бк

Описание товара
Баня «Даная-1», как и другие представительницы этой серии, обладает интересной и многогранной внешностью, которая может быть дополнена террасой.
«Даная-1» функциональна и гостеприимна. На первом этаже располагаются вместительные парная и душевая. Комната отдыха с большой площадью остекления буквально утопает в солнечных лучах.
Есть возможность оборудовать санузел. Если Вы решили строить за городом не просто дачу, а настоящую усадьбу, родовое гнездо, то можно начать с «Данаи-1». На первых порах она способна послужить Вам не только баней, но и дачным домом.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общая площадь: 31.61 м2
Площадь застройки: 36.72 м2
Размеры: 6.0 м x 6.0 м
Технология: Брус (клееный)
Срок строительства: 21-27 дней
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Фундамент:
Монолитный Ф-15 Б
Наружные стены:
Из профилированного клееного бруса 140х146 мм
Внутренние стены:
Из профилированного клееного бруса 140х84 мм
Настил пола:
Доска пола 35 мм (шпунтованная) по пароизоляции
Потолок:
Обшивка 12 мм по пароизоляции
Теплоизоляция полов:
Минеральная вата 100 мм по ветрогидроизоляции
Теплоизоляция перекрытия:
Минеральная вата 150 мм
Кровля:
Профлист С-20 оцинкованный обрешетка 20 мм
Двери:
Деревянные, филенчатые. В парной - банная.
Окна:
Распашные, открывающиеся внутрь, переплет окон - спаренный. Остекление окон - двойное.
Отливы:
Сталь оцинкованная листовая.
Установка под окнами и фронтоном.
Потолок и стены в парной:
Обшивка осиновая по двойной обрешетке, между вертикальной и горизонтальной обрешетками устанавливается отражающая пароизоляция.
Кредит и рассрочка 11,9%.
Звонить в рабочее время.
Пн-Пт 9:30-18:00
Сб 12:00-15:00
Цена указана базовой комплектации, технология каркас.
Допустимы индивидуальные комплектации и инженерные пакеты.
Возможные технологии строительства: клееный брус, оцилидрованное бревно, рубленое бревно, шлакоблок, монолит.