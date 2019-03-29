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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
              1 400 700

              Баня Даная 1 бк

              Телефон
              +79248944388
              Продавец
              Зодчий
              0
              Описание товара
              Баня «Даная-1», как и другие представительницы этой серии, обладает интересной и многогранной внешностью, которая может быть дополнена террасой.

              «Даная-1» функциональна и гостеприимна. На первом этаже располагаются вместительные парная и душевая. Комната отдыха с большой площадью остекления буквально утопает в солнечных лучах.

              Есть возможность оборудовать санузел. Если Вы решили строить за городом не просто дачу, а настоящую усадьбу, родовое гнездо, то можно начать с «Данаи-1». На первых порах она способна послужить Вам не только баней, но и дачным домом.

              ХАРАКТЕРИСТИКИ
              Общая площадь: 31.61 м2
              Площадь застройки: 36.72 м2
              Размеры: 6.0 м x 6.0 м
              Технология: Брус (клееный)
              Срок строительства: 21-27 дней

              КОМПЛЕКТАЦИЯ
              Фундамент:
              Монолитный Ф-15 Б
              Наружные стены:
              Из профилированного клееного бруса 140х146 мм
              Внутренние стены:
              Из профилированного клееного бруса 140х84 мм
              Настил пола:
              Доска пола 35 мм (шпунтованная) по пароизоляции
              Потолок:
              Обшивка 12 мм по пароизоляции
              Теплоизоляция полов:
              Минеральная вата 100 мм по ветрогидроизоляции
              Теплоизоляция перекрытия:
              Минеральная вата 150 мм
              Кровля:
              Профлист С-20 оцинкованный обрешетка 20 мм
              Двери:
              Деревянные, филенчатые. В парной - банная.
              Окна:
              Распашные, открывающиеся внутрь, переплет окон - спаренный. Остекление окон - двойное.
              Отливы:
              Сталь оцинкованная листовая. 
              Установка под окнами и фронтоном.
              Потолок и стены в парной:
              Обшивка осиновая по двойной обрешетке, между вертикальной и горизонтальной обрешетками устанавливается отражающая пароизоляция.

              Кредит и рассрочка 11,9%.
              Звонить в рабочее время.
              Пн-Пт 9:30-18:00
              Сб 12:00-15:00
              Цена указана базовой комплектации, технология каркас.
              Допустимы индивидуальные комплектации и инженерные пакеты.
              Возможные технологии строительства: клееный брус, оцилидрованное бревно, рубленое бревно, шлакоблок, монолит.
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