Баня Даная 1 бк

Описание товара

Баня «Даная-1», как и другие представительницы этой серии, обладает интересной и многогранной внешностью, которая может быть дополнена террасой.



«Даная-1» функциональна и гостеприимна. На первом этаже располагаются вместительные парная и душевая. Комната отдыха с большой площадью остекления буквально утопает в солнечных лучах.



Есть возможность оборудовать санузел. Если Вы решили строить за городом не просто дачу, а настоящую усадьбу, родовое гнездо, то можно начать с «Данаи-1». На первых порах она способна послужить Вам не только баней, но и дачным домом.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая площадь: 31.61 м2

Площадь застройки: 36.72 м2

Размеры: 6.0 м x 6.0 м

Технология: Брус (клееный)

Срок строительства: 21-27 дней



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фундамент:

Монолитный Ф-15 Б

Наружные стены:

Из профилированного клееного бруса 140х146 мм

Внутренние стены:

Из профилированного клееного бруса 140х84 мм

Настил пола:

Доска пола 35 мм (шпунтованная) по пароизоляции

Потолок:

Обшивка 12 мм по пароизоляции

Теплоизоляция полов:

Минеральная вата 100 мм по ветрогидроизоляции

Теплоизоляция перекрытия:

Минеральная вата 150 мм

Кровля:

Профлист С-20 оцинкованный обрешетка 20 мм

Двери:

Деревянные, филенчатые. В парной - банная.

Окна:

Распашные, открывающиеся внутрь, переплет окон - спаренный. Остекление окон - двойное.

Отливы:

Сталь оцинкованная листовая.

Установка под окнами и фронтоном.

Потолок и стены в парной:

Обшивка осиновая по двойной обрешетке, между вертикальной и горизонтальной обрешетками устанавливается отражающая пароизоляция.



Кредит и рассрочка 11,9%.

Звонить в рабочее время.

Пн-Пт 9:30-18:00

Сб 12:00-15:00

Цена указана базовой комплектации, технология каркас.

Допустимы индивидуальные комплектации и инженерные пакеты.

Возможные технологии строительства: клееный брус, оцилидрованное бревно, рубленое бревно, шлакоблок, монолит.