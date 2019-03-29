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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
              30 000

              Малоэтажное строительство

              Телефон
              +79248944388
              Продавец
              Зодчий
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              Описание товара
              «Зодчий» предлагает комплексное строительство домов в Камчатском крае и выполняет весь спектр работ от заготовки и переработки сырья до проектирования и возведения дома на участке.

              У нас можно купить деревянный дом, заказать загородный дом, коттедж, баню из бревна, лафета, сип панелей либо шлакоблока, пеноблока или бетона. Мы установили доступные цены на строительство домов под ключ, выполняем реконструкцию и ремонт существующих построек заказчика. Кроме этого, компания принимает заказы на проектирование и возведение сложных металлических конструкций.
              Договор. Гарантийное обслуживание. Смета. Контроль качества.
              Наличный безналичный расчёт.
              Возможна оплата через краевой или федеральный материнский капитал.
              Сервисное обслуживание на период гарантийного срока 12 месяцев предоставляются бесплатно.

              Кредит и рассрочка 11,9%.
              Звонить в рабочее время.
              Пн-Пт 9:30-18:00
              Сб 12:00-15:00
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