Автономная канализация

Описание товара

Строительная Компания"Зодчий" является официальным представителем компании"Юнилос" в Камчатском крае.



Мы рады предложить Вам автономные канализации с бесплатным гарантийным обслуживанием 12 месяцев и самую низкую цену в регионе на станции глубокой биологической очистки сточных вод серии"Астра" и аэрационные гибридные станции биологической очистки серии"UNI-SEP" оперативно выполнит сантехнические работы используя свой либо заказчика материал с гарантией от 12 месяцев на монтаж.



Смета, договор­, бесплатное гарантийное обслуживание 12 месяцев. Кредит и рассрочка 11,9%.

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