Автономная канализация

Строительная Компания"Зодчий" является официальным представителем компании"Юнилос" в Камчатском крае.
Мы рады предложить Вам автономные канализации с бесплатным гарантийным обслуживанием 12 месяцев и самую низкую цену в регионе на станции глубокой биологической очистки сточных вод серии"Астра" и аэрационные гибридные станции биологической очистки серии"UNI-SEP" оперативно выполнит сантехнические работы используя свой либо заказчика материал с гарантией от 12 месяцев на монтаж.
Смета, договор, бесплатное гарантийное обслуживание 12 месяцев. Кредит и рассрочка 11,9%. Звонить в рабочее время. Пн-Пт 9:30-18:00 Сб 12:00-15:00