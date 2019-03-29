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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
              69 000

              Автономная канализация

              Телефон
              +79248944388
              Продавец
              Зодчий
              0
              Описание товара
              Строительная Компания"Зодчий" является официальным представителем компании"Юнилос" в Камчатском крае.

              Мы рады предложить Вам автономные канализации с бесплатным гарантийным обслуживанием 12 месяцев и самую низкую цену в регионе на станции глубокой биологической очистки сточных вод серии"Астра" и аэрационные гибридные станции биологической очистки серии"UNI-SEP" оперативно выполнит сантехнические работы используя свой либо заказчика материал с гарантией от 12 месяцев на монтаж.

              Смета, договор­, бесплатное гарантийное обслуживание 12 месяцев. Кредит и рассрочка 11,9%.
              Звонить в рабочее время.
              Пн-Пт 9:30-18:00
              Сб 12:00-15:00
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