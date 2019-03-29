Коттеджи, дачные дома, бани

Описание товара

Компания «Зодчий» оказывает профессиональные услуги по проектированию, производству и монтажу коттеджей, дачных домиков и бань на максимально выгодных условиях. Собственное производство с 1992 года, эффективные технологии монтажа типовых и индивидуальных проектов, отлаженность всех процессов обеспечивают оптимальный результат для наших заказчиков. Надежный, теплый, красивый деревянный дом доступен всем, кто строит вместе с «Зодчим».Технология деревянных домов из клееного бруса дает следующие преимущества:



-официальную гарантию от 15 до 30 лет на всю продукцию выпускаемую компанией «Зодчий»

-низкий показатель усадки (1–1,5 см);

-эффективную защиту от продувания и промерзания благодаря плотному сцеплению брусьев и специальному запатентованному угловому соединению;

-экологичность и долговечность;

-не требуется дополнительная отделка фасада

-технический надзор

Компания «Зодчий» для строительства домов применяет только высококачественную древесину. Собственные лесозаготовительная база, деревообрабатывающее производство, тщательная проверка и сортировка сырья, точная калибровка пиломатериала позволяют гарантировать качество деревянных конструкций.



Мы тщательно проверяем продукцию, которую поставляем на стройплощадку. В нашей Базе типовых проектов Вы всегда найдёте готовые решения коттеджей под ключ от 42 000 руб/м2, бань от 18 000 руб/м2, а дачные дома от 21 000 руб/м 2 по полу включая отделку и фундамент, возможна самостоятельная сборка. Все проекты включают в себя: 1) договор поставки, 2) технический паспорт проекта, 3) сборочная документация, 4) спецификация.

Договор. Гарантия. Кредит. Рассрочка. Тех надзор.