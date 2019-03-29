Винтовой блок Rotorcomp EVO6

Описание товара

В продаже новая винтовая пара Rotorcomp EVO6. Гарантия 12 месяцев.

Винтовые пары Rotorcomp EVO применяются в винтовых компрессорах Abac, Comprag, Dalgakiran, Fiac Remeza, ЧКЗ и т.д. Rotorcomp - это истинное немецкое качество сборки, надежность и универсальность конструкции, низкий уровень шума и высокая энергоэффективность.



Увеличен срок службы винтового блока и уменьшен уровень шума благодаря:

Высокий объемный выход из-за снижения внутренних утечек.

Термически оптимизированная система впрыска масла.

Улучшенная эффективность порта всасывания уменьшает внутренние потери.

Низкое энергопотребление за счет оптимизированные характеристики крутящего момента и снижения внутреннего трения.

Улучшенное выпускное отверстие с меньшими потерями давления.

Уменьшенный шум и низкая вибрация из-за плавного вращения роторов с новым профилем ROLLING Profile®.

Оптимизированный выходной порт.

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