Винтовой блок Rotorcomp EVO6

В продаже новая винтовая пара Rotorcomp EVO6. Гарантия 12 месяцев. Винтовые пары Rotorcomp EVO применяются в винтовых компрессорах Abac, Comprag, Dalgakiran, Fiac Remeza, ЧКЗ и т.д. Rotorcomp - это истинное немецкое качество сборки, надежность и универсальность конструкции, низкий уровень шума и высокая энергоэффективность.
Увеличен срок службы винтового блока и уменьшен уровень шума благодаря: Высокий объемный выход из-за снижения внутренних утечек. Термически оптимизированная система впрыска масла. Улучшенная эффективность порта всасывания уменьшает внутренние потери. Низкое энергопотребление за счет оптимизированные характеристики крутящего момента и снижения внутреннего трения. Улучшенное выпускное отверстие с меньшими потерями давления. Уменьшенный шум и низкая вибрация из-за плавного вращения роторов с новым профилем ROLLING Profile®. Оптимизированный выходной порт. Самовывоз, доставка по Новосибирску, отправка выбранной вами транспортной компанией по России.