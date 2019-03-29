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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
              83 700

              Винтовой блок Rotorcomp EVO6

              Телефон
              +79237773030
              Продавец
              Компрессор ПК
              0
              Описание товара
              В продаже новая винтовая пара Rotorcomp EVO6. Гарантия 12 месяцев.
              Винтовые пары Rotorcomp EVO применяются в винтовых компрессорах Abac, Comprag, Dalgakiran, Fiac Remeza, ЧКЗ и т.д. Rotorcomp - это истинное немецкое качество сборки, надежность и универсальность конструкции, низкий уровень шума и высокая энергоэффективность.

              Увеличен срок службы винтового блока и уменьшен уровень шума благодаря:
              Высокий объемный выход из-за снижения внутренних утечек.
              Термически оптимизированная система впрыска масла.
              Улучшенная эффективность порта всасывания уменьшает внутренние потери.
              Низкое энергопотребление за счет оптимизированные характеристики крутящего момента и снижения внутреннего трения.
              Улучшенное выпускное отверстие с меньшими потерями давления.
              Уменьшенный шум и низкая вибрация из-за плавного вращения роторов с новым профилем ROLLING Profile®.
              Оптимизированный выходной порт.
              Самовывоз, доставка по Новосибирску, отправка выбранной вами транспортной компанией по России.
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