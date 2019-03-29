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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
              20 710

              Блок поршневой (головка) LB50

              Телефон
              +79237773030
              Продавец
              Компрессор ПК
              0
              Описание товара
              Производительность - 630 л/мин,
              Давление - 10 атм. (бар),
              Мощность двигателя - 4 / 5,5 кВт.

              Используется на компрессорах Remeza (Aircast)::
              СБ4/С-100.LB50
              СБ4/Ф-270.LB50
              СБ4/Ф-270.LB50B
              CБ4/Ф-270.LB50-5,5
              СБ4/Ф-500.LB50 Д

              Полная информация на сайте компании.

              ООО «Компрессор ПК» - предлагает компрессорное оборудование, ресиверы, системы фильтрации и очистки сжатого воздуха. Осуществляем подбор запасных частей и расходных материалов. 
              Выполняем полный спектр услуг по ремонту, сервисному, гарантийному и послегарантийному обслуживанию.
              Являемся официальными дилерами ведущих российских и зарубежных производителей.
              СЕТЬ ФИЛИАЛОВ : МОСКВА, КРАСНОДАР, НОВОСИБИРСК.
              Производим отправку во все регионы РФ, удобной для Вас транспортной компанией. Бесплатная доставка до терминала.
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