Блок поршневой (головка) LB50

Описание товара

Производительность - 630 л/мин,

Давление - 10 атм. (бар),

Мощность двигателя - 4 / 5,5 кВт.



Используется на компрессорах Remeza (Aircast)::

СБ4/С-100.LB50

СБ4/Ф-270.LB50

СБ4/Ф-270.LB50B

CБ4/Ф-270.LB50-5,5

СБ4/Ф-500.LB50 Д



Полная информация на сайте компании.



ООО «Компрессор ПК» - предлагает компрессорное оборудование, ресиверы, системы фильтрации и очистки сжатого воздуха. Осуществляем подбор запасных частей и расходных материалов.

Выполняем полный спектр услуг по ремонту, сервисному, гарантийному и послегарантийному обслуживанию.

Являемся официальными дилерами ведущих российских и зарубежных производителей.

СЕТЬ ФИЛИАЛОВ : МОСКВА, КРАСНОДАР, НОВОСИБИРСК.

Производим отправку во все регионы РФ, удобной для Вас транспортной компанией. Бесплатная доставка до терминала.