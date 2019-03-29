Блок поршневой (головка) LB50

Описание товара
Производительность - 630 л/мин,
Давление - 10 атм. (бар),
Мощность двигателя - 4 / 5,5 кВт.
Используется на компрессорах Remeza (Aircast)::
СБ4/С-100.LB50
СБ4/Ф-270.LB50
СБ4/Ф-270.LB50B
CБ4/Ф-270.LB50-5,5
СБ4/Ф-500.LB50 Д
Полная информация на сайте компании.
ООО «Компрессор ПК» - предлагает компрессорное оборудование, ресиверы, системы фильтрации и очистки сжатого воздуха. Осуществляем подбор запасных частей и расходных материалов.
Выполняем полный спектр услуг по ремонту, сервисному, гарантийному и послегарантийному обслуживанию.
Являемся официальными дилерами ведущих российских и зарубежных производителей.
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