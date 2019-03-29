Винтовой блок Rotorcomp EVO3NK-V013

Описание товара

EVO3-NK является винтовым компрессорным блоком с масляным впрыском. Данные агрегаты предназначены для сжатия атмосферного воздуха.

Технологические преимущества:

- Высокая надежность работы - предназначена для промышленного применения и непрерывной работы

- Включает в себя все преимущества встроенной технологии EVО

- Каждый компактный блок тестируется как полная система, прежде чем покинуть завод

- Отсутствие утечек из-за уменьшения количества трубопроводов и соединений, уплотнений и уплотнительных колец

- Оптимизированный компактный дизайн с очень низкими требованиями к пространству

- Упрощенное обслуживание, поскольку все компоненты легкодоступны