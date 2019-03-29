Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
              163 020

              Винтовой блок Rotorcomp EVO3NK-V013

              Телефон
              +79237773030
              Продавец
              Компрессор ПК
              0
              Описание товара
              EVO3-NK является винтовым компрессорным блоком с масляным впрыском. Данные агрегаты предназначены для сжатия атмосферного воздуха. 
              Технологические преимущества:
              - Высокая надежность работы - предназначена для промышленного применения и непрерывной работы
              - Включает в себя все преимущества встроенной технологии EVО
              - Каждый компактный блок тестируется как полная система, прежде чем покинуть завод
              - Отсутствие утечек из-за уменьшения количества трубопроводов и соединений, уплотнений и уплотнительных колец
              - Оптимизированный компактный дизайн с очень низкими требованиями к пространству
              - Упрощенное обслуживание, поскольку все компоненты легкодоступны
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store