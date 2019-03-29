Винтовой блок Rotorcomp EVO3NK-V013

EVO3-NK является винтовым компрессорным блоком с масляным впрыском. Данные агрегаты предназначены для сжатия атмосферного воздуха. Технологические преимущества: - Высокая надежность работы - предназначена для промышленного применения и непрерывной работы - Включает в себя все преимущества встроенной технологии EVО - Каждый компактный блок тестируется как полная система, прежде чем покинуть завод - Отсутствие утечек из-за уменьшения количества трубопроводов и соединений, уплотнений и уплотнительных колец - Оптимизированный компактный дизайн с очень низкими требованиями к пространству - Упрощенное обслуживание, поскольку все компоненты легкодоступны