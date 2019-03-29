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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
              1 750

              Набор шатунно-поршневой для B2800 (9428010)

              Телефон
              +79237773030
              Продавец
              Компрессор ПК
              0
              Описание товара
              Предназначен для производства ремонтных работ на компрессорах ABAC, FUBAG

              Используется на компрессорах ABAC:
              B2800B/27 Plus CM2 
              B2800B/27 Plus CT2 
              В2800B/50 Plus CM3 
              B2800B/100 Plus CM3 
              B2800B/100 Plus CT3
              B2800B/LN/M2DENTAL
              B2800B/LN/M2
              B2800B/LN/M3
              B2800B/LN/Т2
              B2800B/LN/Т3

              Используется на компрессорах FUBAG:
              Fubag B2800B/50 CM3
              Fubag B2800B/50H CM3
              Fubag В2800B/100 CM3
              Fubag В2800B/100H CM3
              Fubag В2800B/100 CT4
              Fubag В2800B/100H CT4

              Полная информация на сайте компании.

              ООО «Компрессор ПК» - предлагает компрессорное оборудование, ресиверы, системы фильтрации и очистки сжатого воздуха. Осуществляем подбор запасных частей и расходных материалов. 
              Выполняем полный спектр услуг по ремонту, сервисному, гарантийному и послегарантийному обслуживанию.
              Являемся официальными дилерами ведущих российских и зарубежных производителей.
              СЕТЬ ФИЛИАЛОВ : МОСКВА, КРАСНОДАР, НОВОСИБИРСК.
              Отгрузка производится различными транспортными компаниями: РАТЭК, Деловые линии, ПЭК, СДЭК, КИТ, Энергия в города: Дальневосточного федерального округа ( Благовещенск, Биробиджан, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Владивосток, Якутск, Южно-Сахалинск, Хабаровск ), Сибирский федеральный округ ( Омск, Красноярск, Барнаул, Иркутск, Томск, Кемерово, Новокузнецк, Улан-Удэ, Чита, Братск, Ангарск, Бийск, Абакан, Норильск, Кызыл, Северск ) Новосибирск, Бердск – доставка транспортом ООО Компрессор ПК, Уральский федеральный округ ( Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Магнитогорск, Сургут, Нижний Тагил, Курган, Нижневартовск, Каменск-Уральский, Миасс, Нефтеюганск, Первоуральск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Тобольск, Ханты-Мансийск ), Приволжский федеральный округ (Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа, Пермь, Саратов, Тольятти, Ижевск, Ульяновск, Оренбург, Пенза, Набережные Челны, Киров, Чебоксары, Саранск, Йошкар-Ола ), Северо-Кавказский федеральный округ (Махачкала, Ставрополь, Владикавказ, Нальчик, Пятигорск, ), Южный федеральный округ ( Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Астрахань, Севастополь, Сочи, Симферополь, Волжский, Новороссийск, Таганрог ), Северо-Западный федеральный округ (Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, Череповец, Вологда, Мурманск, Петрозаводск, Сыктывкар, Великий Новгород ), Центральный федеральный округ (Воронеж, Ярославль, Рязань, Липецк, Тула, Курск, Тверь, Иваново, Брянск)
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