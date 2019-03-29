Грузовые шины с дисками R15

Описание товара

Ширина профиля: 195

Высота профиля: 75

Диаметр: 15

Сезонность: летние

Продам 4 грузовых колеса с дисками. 5 шпилек. Производство Япония. Без пробега по РФ. Цена комплекта 25 т.р.