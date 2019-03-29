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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
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              Дизельные двигатели

              Телефон
              +73952403956
              Продавец
              ИЗГТ
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              Описание товара
              Завод «ИЗГТ» на постоянной основе занимается подготовкой и реализацией дизельных двигателей ЯМЗ-236, ЯМЗ-236 М2 (евро), ЯМЗ-238, ЯМЗ-238Н с турбонаддувом, КАМАЗ-740, В-54п, В-55, А-401, А-650, В-46-4, В-46-5, В-46-6, В-84, УТД-20, ЗМЗ-66, ЗИЛ-131, ЗИЛ-375, Д-243, Д-245 с армейского хранения.

              Все моторы получены либо со складов НЗ новыми, не стоявшими, либо сняты с техники с минимальной наработкой. Двигателям сделана полная ревизия с заменой всех РТИ, произведена обкатка без запуска на «холодную» и с запуском на «горячую».

              Перечень регламентных работ с новыми двигателями:

              -замена переднего и заднего сальника валов

              -замена прокладок под головками блока цилиндров (замена бочат для танковых дизелей В-54, В-55, А-401, В-46-4…)

              -замена ремней

              -замена прокладки водяной помпы, компрессора, поддона

              -замена плунжерных пар ТНВД, регулировка

              -обкатка на «горячую» с запуском двигателя и работой не менее 2 часов

              -очистка, окраска, установка на поддон

              Перечень регламентных работ с двигателями, снятыми с техники на НЗ:

              -замена переднего и заднего сальника валов

              -замена прокладок под головками блоков цилиндров (замена бочат для танковых дизелей В-54, В-55, А-401, В-46-4…)

              -замена ремней

              -замена прокладки водяной помпы, компрессора, поддона

              -ремонт ТНВД с заменой плунжерных пар, регулировка

              -проверка головок блока цилиндра, при необходимости замена поршневой группы

              -замена гильз поршневой группы

              -замена вкладышей вала

              -проверка работоспособности турбины, воздушного компрессора, при необходимости установка новых

              -установка нового ТННД

              -обкатка на «холодную» без запуска двигателя, не менее 2 часов

              -обкатка на «горячую» с запуском двигателя и работой не менее 2 часов

              -очистка, окраска, установка на поддон

              После всех регламентных работ готовая продукция хранится в крытом теплом складе.Двигатели, реализуемые Иркутским Заводом Гусеничных Тягачей:

              ЯМЗ-236

              УРАЛ-4320, МАЗ, электростанции 60 кВт, тракторы

              ЯМЗ-236 м2 (евро)

              ЯМЗ-238

              МТЛБ, УРАЛ-4320, КАМАЗ-4310, электростанции 100 кВт, КРАЗ-255б

              ЯМЗ-238 с турбонаддувом

              МТЛБ-У, КРАЗ-260

              КАМАЗ-740.01

              КАМАЗ-4310, УРАЛ-4320

              ЗМЗ-66

              ГАЗ-66, ГАЗ-71, автобусы ПАЗ

              ЗИЛ-131

              ЗИЛ-131

              ЗИЛ-375

              ЗИЛ-131, УРАЛ-375

              В-54п

              ПТС-М

              В-55

              БАТ-М, МДК-2, ИМР-1, Т-55

              А-650

              АТС-59г

              В-46-4, В-46-5,В-46-6

              БАТ-2, ПТС-2, МДК-3, ИМР-2, Т-64

              В-2-450, В-2-500

              Буровые установки

              В-2-650

              УТД-20

              БМП, ГПЛ-520

              Д-243

              ГАЗ-71, ГАЗ-73, ГАЗ-34039

              Д-245

              Чтобы купить двигатель или запчасти к нему необходимо отправить на нашу электронную почту info@izgt.ruзаявку с указанием наименования, каталожного номера, количества и места доставки. Напишите нам либо позвоните по телефону: 8 (3952) 40-39-56. Менеджеры и технические специалисты ответят в кратчайшие сроки.
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