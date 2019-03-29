Дизельные двигатели

Описание товара

Завод «ИЗГТ» на постоянной основе занимается подготовкой и реализацией дизельных двигателей ЯМЗ-236, ЯМЗ-236 М2 (евро), ЯМЗ-238, ЯМЗ-238Н с турбонаддувом, КАМАЗ-740, В-54п, В-55, А-401, А-650, В-46-4, В-46-5, В-46-6, В-84, УТД-20, ЗМЗ-66, ЗИЛ-131, ЗИЛ-375, Д-243, Д-245 с армейского хранения.



Все моторы получены либо со складов НЗ новыми, не стоявшими, либо сняты с техники с минимальной наработкой. Двигателям сделана полная ревизия с заменой всех РТИ, произведена обкатка без запуска на «холодную» и с запуском на «горячую».



Перечень регламентных работ с новыми двигателями:



-замена переднего и заднего сальника валов



-замена прокладок под головками блока цилиндров (замена бочат для танковых дизелей В-54, В-55, А-401, В-46-4…)



-замена ремней



-замена прокладки водяной помпы, компрессора, поддона



-замена плунжерных пар ТНВД, регулировка



-обкатка на «горячую» с запуском двигателя и работой не менее 2 часов



-очистка, окраска, установка на поддон



Перечень регламентных работ с двигателями, снятыми с техники на НЗ:



-замена переднего и заднего сальника валов



-замена прокладок под головками блоков цилиндров (замена бочат для танковых дизелей В-54, В-55, А-401, В-46-4…)



-замена ремней



-замена прокладки водяной помпы, компрессора, поддона



-ремонт ТНВД с заменой плунжерных пар, регулировка



-проверка головок блока цилиндра, при необходимости замена поршневой группы



-замена гильз поршневой группы



-замена вкладышей вала



-проверка работоспособности турбины, воздушного компрессора, при необходимости установка новых



-установка нового ТННД



-обкатка на «холодную» без запуска двигателя, не менее 2 часов



-обкатка на «горячую» с запуском двигателя и работой не менее 2 часов



-очистка, окраска, установка на поддон



После всех регламентных работ готовая продукция хранится в крытом теплом складе.Двигатели, реализуемые Иркутским Заводом Гусеничных Тягачей:



ЯМЗ-236



УРАЛ-4320, МАЗ, электростанции 60 кВт, тракторы



ЯМЗ-236 м2 (евро)



ЯМЗ-238



МТЛБ, УРАЛ-4320, КАМАЗ-4310, электростанции 100 кВт, КРАЗ-255б



ЯМЗ-238 с турбонаддувом



МТЛБ-У, КРАЗ-260



КАМАЗ-740.01



КАМАЗ-4310, УРАЛ-4320



ЗМЗ-66



ГАЗ-66, ГАЗ-71, автобусы ПАЗ



ЗИЛ-131



ЗИЛ-131



ЗИЛ-375



ЗИЛ-131, УРАЛ-375



В-54п



ПТС-М



В-55



БАТ-М, МДК-2, ИМР-1, Т-55



А-650



АТС-59г



В-46-4, В-46-5,В-46-6



БАТ-2, ПТС-2, МДК-3, ИМР-2, Т-64



В-2-450, В-2-500



Буровые установки



В-2-650



УТД-20



БМП, ГПЛ-520



Д-243



ГАЗ-71, ГАЗ-73, ГАЗ-34039



Д-245



Чтобы купить двигатель или запчасти к нему необходимо отправить на нашу электронную почту info@izgt.ruзаявку с указанием наименования, каталожного номера, количества и места доставки. Напишите нам либо позвоните по телефону: 8 (3952) 40-39-56. Менеджеры и технические специалисты ответят в кратчайшие сроки.