Дизельные двигатели

Описание товара
Завод «ИЗГТ» на постоянной основе занимается подготовкой и реализацией дизельных двигателей ЯМЗ-236, ЯМЗ-236 М2 (евро), ЯМЗ-238, ЯМЗ-238Н с турбонаддувом, КАМАЗ-740, В-54п, В-55, А-401, А-650, В-46-4, В-46-5, В-46-6, В-84, УТД-20, ЗМЗ-66, ЗИЛ-131, ЗИЛ-375, Д-243, Д-245 с армейского хранения.
Все моторы получены либо со складов НЗ новыми, не стоявшими, либо сняты с техники с минимальной наработкой. Двигателям сделана полная ревизия с заменой всех РТИ, произведена обкатка без запуска на «холодную» и с запуском на «горячую».
Перечень регламентных работ с новыми двигателями:
-замена переднего и заднего сальника валов
-замена прокладок под головками блока цилиндров (замена бочат для танковых дизелей В-54, В-55, А-401, В-46-4…)
-замена ремней
-замена прокладки водяной помпы, компрессора, поддона
-замена плунжерных пар ТНВД, регулировка
-обкатка на «горячую» с запуском двигателя и работой не менее 2 часов
-очистка, окраска, установка на поддон
Перечень регламентных работ с двигателями, снятыми с техники на НЗ:
-замена переднего и заднего сальника валов
-замена прокладок под головками блоков цилиндров (замена бочат для танковых дизелей В-54, В-55, А-401, В-46-4…)
-замена ремней
-замена прокладки водяной помпы, компрессора, поддона
-ремонт ТНВД с заменой плунжерных пар, регулировка
-проверка головок блока цилиндра, при необходимости замена поршневой группы
-замена гильз поршневой группы
-замена вкладышей вала
-проверка работоспособности турбины, воздушного компрессора, при необходимости установка новых
-установка нового ТННД
-обкатка на «холодную» без запуска двигателя, не менее 2 часов
-обкатка на «горячую» с запуском двигателя и работой не менее 2 часов
-очистка, окраска, установка на поддон
После всех регламентных работ готовая продукция хранится в крытом теплом складе.Двигатели, реализуемые Иркутским Заводом Гусеничных Тягачей:
ЯМЗ-236
УРАЛ-4320, МАЗ, электростанции 60 кВт, тракторы
ЯМЗ-236 м2 (евро)
ЯМЗ-238
МТЛБ, УРАЛ-4320, КАМАЗ-4310, электростанции 100 кВт, КРАЗ-255б
ЯМЗ-238 с турбонаддувом
МТЛБ-У, КРАЗ-260
КАМАЗ-740.01
КАМАЗ-4310, УРАЛ-4320
ЗМЗ-66
ГАЗ-66, ГАЗ-71, автобусы ПАЗ
ЗИЛ-131
ЗИЛ-131
ЗИЛ-375
ЗИЛ-131, УРАЛ-375
В-54п
ПТС-М
В-55
БАТ-М, МДК-2, ИМР-1, Т-55
А-650
АТС-59г
В-46-4, В-46-5,В-46-6
БАТ-2, ПТС-2, МДК-3, ИМР-2, Т-64
В-2-450, В-2-500
Буровые установки
В-2-650
УТД-20
БМП, ГПЛ-520
Д-243
ГАЗ-71, ГАЗ-73, ГАЗ-34039
Д-245
Чтобы купить двигатель или запчасти к нему необходимо отправить на нашу электронную почту info@izgt.ruзаявку с указанием наименования, каталожного номера, количества и места доставки. Напишите нам либо позвоните по телефону: 8 (3952) 40-39-56. Менеджеры и технические специалисты ответят в кратчайшие сроки.