ГАЗ-73 (ГТ-МУ) - 2018 г.в.

Описание товара

ГАЗ-73 (ГТ-МУ) – это пятикатковый плавающий снегоболотоход, предназначенный для перевозки людей и грузов до 1 тонны, буксировки прицепов до 2 тонн в северных районах страны. В основном, транспортер применяется в качестве техпомощи, доставляет небольшие ремонтно-технические бригады с инструментом к местам проведения работ.



Двигатель бензиновый



ЗМЗ-66 (115 л.с.)



Двигатель дизельный



Двигатель дизельный с турбонаддувом



Д-243 (81 л.с.)



Д-245 (110 л.с.)



Максимальная скорость



50 км/ч



Средняя скорость с грузом и прицепом



26-32 км/ч



Масса



5 тонн



Давление на грунт



0,21 кг/см²



Расход топлива на 100 км



50 л/ 25л



Грузоподъемность максимальная



1 000 кг



Масса буксируемого прицепа



2 т



Колея



2,08 м



База



3,33 м



Дорожный просвет



0,38 м



Длина



5,14 м



Ширина



2,47 м



Высота



1,7 м



Количество перевозимых человек



2 в кабине и 8 в пасс.отсеке



Вездеходы были получены с консервации с пробегом до 100 км, состояние ходовой части (гусеницы, опорные катки, ведущие и направляющие колеса) без износа.



Мы проводим полный комплекс регламентных работ:

меняем втулки в корпусе лодки для предотвращения преждевременного износа рычагов балансиров в процессе эксплуатации, дефектуем, смазываем и регулируем торсионно-балансирную подвеску;

проводим полную ревизию двигателя, главной передачи, бортовых передач, КПП и раздаточной коробки с заменой всех резинотехнических изделий, сальников и уплотнений. Регулируем и обкатываем на стендах, после установки на вездеход обкатываем на полигоне под нагрузкой;

монтируем новую электропроводку, устанавливаем фары дальнего и ближнего света, прожектор, повторители поворотов, задние фонари, звуковой сигнал.

зачищаем лодку до металла, грунтуем и окрашиваем в защитный цвет (или в цвет заказчика);

обкатываем на полигоне

По Вашему техническому заданию ГАЗ-73 может быть оборудован:

бензиновым двигателем ЗМЗ-66 (115л.с.), дизельным двигателем Д-243 (81 л.с.) или Д-245 (110 л.с.) с турбонаддувом;

стальными коваными гусеницами (ведущее колесо 12 или 13 зубьев), гусеницами РМШ (бортовая передача нового образца d=70мм, ведущее колесо 13 зубьев, венцы на болтовом соединении);

непромокаемым тентом (грузовой вариант со съемными дугами) или утепленным стальным пассажирским отсеком (4 спальных места);

защитой днища и отсека главной передачи;

усиленными опорными катками и задним маленьким натяжным колесом, широкими стальными гусеницами БТР-50. Установка натяжного колеса увеличивает площадь опоры на грунт и снижает удельное давление, делая вездеход более проходимым по топкому грунту. Исключается возможность схода гусениц с натяжного колеса;

дополнительными отопителями салона и кабины;

увеличенной кабиной механика-водителя с большими лобовыми стеклами, входными дверями 70х70 см, увеличенным люком на крыше кабины, рассекателями веток.

На вездеходы выдается паспорт самоходной машины для постановки на учет в гостехнадзоре, а также паспорт изготовления машины на нашем заводе. Гарантия 3 месяца либо 500 км пробега. Для обеспечения гарантийных обязательств у нас всегда в наличии полный перечень запчастей и выездная сервисная бригада.