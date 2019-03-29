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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
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              ГАЗ-73 (ГТ-МУ) - 2018 г.в.

              Телефон
              +73952403956
              Продавец
              ИЗГТ
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              Описание товара
              ГАЗ-73 (ГТ-МУ) – это пятикатковый плавающий снегоболотоход, предназначенный для перевозки людей и грузов до 1 тонны, буксировки прицепов до 2 тонн в северных районах страны. В основном, транспортер применяется в качестве техпомощи, доставляет небольшие ремонтно-технические бригады с инструментом к местам проведения работ.

              Двигатель бензиновый

              ЗМЗ-66 (115 л.с.)

              Двигатель дизельный

              Двигатель дизельный с турбонаддувом

              Д-243 (81 л.с.)

              Д-245 (110 л.с.)

              Максимальная скорость

              50 км/ч

              Средняя скорость с грузом и прицепом

              26-32 км/ч

              Масса

              5 тонн

              Давление на грунт

              0,21 кг/см²

              Расход топлива на 100 км

              50 л/ 25л

              Грузоподъемность максимальная

              1 000 кг

              Масса буксируемого прицепа

              2 т

              Колея

              2,08 м

              База

              3,33 м

              Дорожный просвет

              0,38 м

              Длина

              5,14 м

              Ширина

              2,47 м

              Высота

              1,7 м

              Количество перевозимых человек

              2 в кабине и 8 в пасс.отсеке

              Вездеходы были получены с консервации с пробегом до 100 км, состояние ходовой части (гусеницы, опорные катки, ведущие и направляющие колеса) без износа.

              Мы проводим полный комплекс регламентных работ:
              меняем втулки в корпусе лодки для предотвращения преждевременного износа рычагов балансиров в процессе эксплуатации, дефектуем, смазываем и регулируем торсионно-балансирную подвеску;
              проводим полную ревизию двигателя, главной передачи, бортовых передач, КПП и раздаточной коробки с заменой всех резинотехнических изделий, сальников и уплотнений. Регулируем и обкатываем на стендах, после установки на вездеход обкатываем на полигоне под нагрузкой;
              монтируем новую электропроводку, устанавливаем фары дальнего и ближнего света, прожектор, повторители поворотов, задние фонари, звуковой сигнал.
              зачищаем лодку до металла, грунтуем и окрашиваем в защитный цвет (или в цвет заказчика);
              обкатываем на полигоне
              По Вашему техническому заданию ГАЗ-73 может быть оборудован:
              бензиновым двигателем ЗМЗ-66 (115л.с.), дизельным двигателем Д-243 (81 л.с.) или Д-245 (110 л.с.) с турбонаддувом;
              стальными коваными гусеницами (ведущее колесо 12 или 13 зубьев), гусеницами РМШ (бортовая передача нового образца d=70мм, ведущее колесо 13 зубьев, венцы на болтовом соединении);
              непромокаемым тентом (грузовой вариант со съемными дугами) или утепленным стальным пассажирским отсеком (4 спальных места);
              защитой днища и отсека главной передачи;
              усиленными опорными катками и задним маленьким натяжным колесом, широкими стальными гусеницами БТР-50. Установка натяжного колеса увеличивает площадь опоры на грунт и снижает удельное давление, делая вездеход более проходимым по топкому грунту. Исключается возможность схода гусениц с натяжного колеса;
              дополнительными отопителями салона и кабины;
              увеличенной кабиной механика-водителя с большими лобовыми стеклами, входными дверями 70х70 см, увеличенным люком на крыше кабины, рассекателями веток.
              На вездеходы выдается паспорт самоходной машины для постановки на учет в гостехнадзоре, а также паспорт изготовления машины на нашем заводе. Гарантия 3 месяца либо 500 км пробега. Для обеспечения гарантийных обязательств у нас всегда в наличии полный перечень запчастей и выездная сервисная бригада.
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