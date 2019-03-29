«Росомаха» грузовой вариант

Описание товара
«Росомаха» - это семикатковый плавающий грузопассажирский снегоболотоход, аналог ГАЗ-34039 (грузовой вариант). Предназначен для перевозки людей до 12 человек или грузовдо 1,2 тонны в северных районах страны. «Росомаха» - это лучшее сочетание цены и качества.
Технические характеристики
Двигатель дизельный
Двигатель дизельный с турбонаддувом
Д-243 (81 л.с.)
Д-245 (110 л.с.)
Максимальная скорость
50 км/ч
Средняя скорость с грузом и прицепом
26-32 км/ч
Скорость на воде
6 км/ч
Масса
5 тонн
Грузоподъемность
1 285 кг
Давление на грунт
0,18 кг/см²
Расход топлива на 100 км/на час пути
50 л/ 25л
Грузоподъемность максимальная
1 350 кг
Колея
2,08 м
База
3,33м
Дорожный просвет
0,4 м
Длина
5,8 м
Длина транспортного отсека (внутренняя)
3,2 м
Ширина
2,47 м
Высота кабины (от земли)
1,75 м
Емкость топливных баков
300 л или 450 л
Запас хода
500 км или 680 км
Количество перевозимых человек
2 в кабине и 10 в грузовом отсеке
Преодолеваемый подъем
35 °
Крен не более
25 °
В качестве комплектующих используются узлы и агрегаты вездеходов ГАЗ-73, полученные у Министерства Обороны РФ с консервации.
Увеличенная кабина «Росомахи» утеплена, смонтирована шумоизоляция. Большие лобовые стекла обеспечивают хороший обзор при движении и защищены рассекателями веток, обогреваются теплым воздухом. В кабине установлены просторные входные боковые двери 75*75 см со стеклами, на крыше кабины изготовлен просторный люк для аварийного покидания вездехода в случае затопления. Установлены стеклоочистители, прикуриватель, огнетушители, аптечка.
Кабина и отсек двигателя цельнометаллические. Отсек за кабиной оборудован складными лавочками. Благодаря уникальному расположению торсионных тоннелей мы смогли добиться полезной длины грузового отсека 3,2 м.Увеличена площадь опоры на грунт, что в свою очередь снизило удельное давление до 0,18 кг/кв.см и увеличило проходимость по топкому грунту и болотистой местности. Отсек закрывают съемные дуги с непромокаемым тентом, окрашенным в цвет вездехода или цвет заказчика.
Двигатель установлен в просторном хорошо вентилируемом отсеке, в который можно попасть через дверь в грузопассажирском отсеке, что создает комфорт и удобство в обслуживании.
«Росомаха» грузовой вариант выпускается в следующих вариантах:
с двигателем Д-243 (81 л.с.) или Д-245 (110 л.с.);
на гусеницах с резинометаллическим шарниром(РМШ) с гарантированным ресурсом 12 000 км или на кованных стальных гусеницах с металлическим шарниром с гарантированным ресурсом 5000 км.
На вездеходы выдается паспорт самоходной машины для постановки на учет в Гостехнадзоре, а также паспорт изготовления машины на нашем заводе. Возможно приобретение в лизинг. Гарантия от 3 месяцев либо 500 км пробега до 1 года и 1000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Для обеспечения гарантийных обязательств у нас всегда в наличии полный перечень запчастей и выездная сервисная бригада.