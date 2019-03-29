«Росомаха» грузовой вариант

Описание товара

«Росомаха» - это семикатковый плавающий грузопассажирский снегоболотоход, аналог ГАЗ-34039 (грузовой вариант). Предназначен для перевозки людей до 12 человек или грузовдо 1,2 тонны в северных районах страны. «Росомаха» - это лучшее сочетание цены и качества.

Технические характеристики



Двигатель дизельный



Двигатель дизельный с турбонаддувом



Д-243 (81 л.с.)



Д-245 (110 л.с.)



Максимальная скорость



50 км/ч



Средняя скорость с грузом и прицепом



26-32 км/ч



Скорость на воде



6 км/ч



Масса



5 тонн



Грузоподъемность



1 285 кг



Давление на грунт



0,18 кг/см²



Расход топлива на 100 км/на час пути



50 л/ 25л



Грузоподъемность максимальная



1 350 кг



Колея



2,08 м



База



3,33м



Дорожный просвет



0,4 м



Длина



5,8 м



Длина транспортного отсека (внутренняя)



3,2 м



Ширина



2,47 м



Высота кабины (от земли)



1,75 м



Емкость топливных баков



300 л или 450 л



Запас хода



500 км или 680 км



Количество перевозимых человек



2 в кабине и 10 в грузовом отсеке



Преодолеваемый подъем



35 °



Крен не более



25 °



В качестве комплектующих используются узлы и агрегаты вездеходов ГАЗ-73, полученные у Министерства Обороны РФ с консервации.



Увеличенная кабина «Росомахи» утеплена, смонтирована шумоизоляция. Большие лобовые стекла обеспечивают хороший обзор при движении и защищены рассекателями веток, обогреваются теплым воздухом. В кабине установлены просторные входные боковые двери 75*75 см со стеклами, на крыше кабины изготовлен просторный люк для аварийного покидания вездехода в случае затопления. Установлены стеклоочистители, прикуриватель, огнетушители, аптечка.



Кабина и отсек двигателя цельнометаллические. Отсек за кабиной оборудован складными лавочками. Благодаря уникальному расположению торсионных тоннелей мы смогли добиться полезной длины грузового отсека 3,2 м.Увеличена площадь опоры на грунт, что в свою очередь снизило удельное давление до 0,18 кг/кв.см и увеличило проходимость по топкому грунту и болотистой местности. Отсек закрывают съемные дуги с непромокаемым тентом, окрашенным в цвет вездехода или цвет заказчика.



Двигатель установлен в просторном хорошо вентилируемом отсеке, в который можно попасть через дверь в грузопассажирском отсеке, что создает комфорт и удобство в обслуживании.



«Росомаха» грузовой вариант выпускается в следующих вариантах:



с двигателем Д-243 (81 л.с.) или Д-245 (110 л.с.);

на гусеницах с резинометаллическим шарниром(РМШ) с гарантированным ресурсом 12 000 км или на кованных стальных гусеницах с металлическим шарниром с гарантированным ресурсом 5000 км.

На вездеходы выдается паспорт самоходной машины для постановки на учет в Гостехнадзоре, а также паспорт изготовления машины на нашем заводе. Возможно приобретение в лизинг. Гарантия от 3 месяцев либо 500 км пробега до 1 года и 1000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Для обеспечения гарантийных обязательств у нас всегда в наличии полный перечень запчастей и выездная сервисная бригада.