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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
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              «Росомаха» грузовой вариант

              Телефон
              +73952403956
              Продавец
              ИЗГТ
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              Описание товара
              «Росомаха» - это семикатковый плавающий грузопассажирский снегоболотоход, аналог ГАЗ-34039 (грузовой вариант). Предназначен для перевозки людей до 12 человек или грузовдо 1,2 тонны в северных районах страны. «Росомаха» - это лучшее сочетание цены и качества.
              Технические характеристики

              Двигатель дизельный

              Двигатель дизельный с турбонаддувом

              Д-243 (81 л.с.)

              Д-245 (110 л.с.)

              Максимальная скорость

              50 км/ч

              Средняя скорость с грузом и прицепом

              26-32 км/ч

              Скорость на воде

              6 км/ч

              Масса

              5 тонн

              Грузоподъемность

              1 285 кг

              Давление на грунт

              0,18 кг/см²

              Расход топлива на 100 км/на час пути

              50 л/ 25л

              Грузоподъемность максимальная

              1 350 кг

              Колея

              2,08 м

              База

              3,33м

              Дорожный просвет

              0,4 м

              Длина

              5,8 м

              Длина транспортного отсека (внутренняя)

              3,2 м

              Ширина

              2,47 м

              Высота кабины (от земли)

              1,75 м

              Емкость топливных баков

              300 л или 450 л

              Запас хода

              500 км или 680 км

              Количество перевозимых человек

              2 в кабине и 10 в грузовом отсеке

              Преодолеваемый подъем

              35 °

              Крен не более

              25 °

              В качестве комплектующих используются узлы и агрегаты вездеходов ГАЗ-73, полученные у Министерства Обороны РФ с консервации.

              Увеличенная кабина «Росомахи» утеплена, смонтирована шумоизоляция. Большие лобовые стекла обеспечивают хороший обзор при движении и защищены рассекателями веток, обогреваются теплым воздухом. В кабине установлены просторные входные боковые двери 75*75 см со стеклами, на крыше кабины изготовлен просторный люк для аварийного покидания вездехода в случае затопления. Установлены стеклоочистители, прикуриватель, огнетушители, аптечка.

              Кабина и отсек двигателя цельнометаллические. Отсек за кабиной оборудован складными лавочками. Благодаря уникальному расположению торсионных тоннелей мы смогли добиться полезной длины грузового отсека 3,2 м.Увеличена площадь опоры на грунт, что в свою очередь снизило удельное давление до 0,18 кг/кв.см и увеличило проходимость по топкому грунту и болотистой местности. Отсек закрывают съемные дуги с непромокаемым тентом, окрашенным в цвет вездехода или цвет заказчика.

              Двигатель установлен в просторном хорошо вентилируемом отсеке, в который можно попасть через дверь в грузопассажирском отсеке, что создает комфорт и удобство в обслуживании.

              «Росомаха» грузовой вариант выпускается в следующих вариантах:

              с двигателем Д-243 (81 л.с.) или Д-245 (110 л.с.);
              на гусеницах с резинометаллическим шарниром(РМШ) с гарантированным ресурсом 12 000 км или на кованных стальных гусеницах с металлическим шарниром с гарантированным ресурсом 5000 км.
              На вездеходы выдается паспорт самоходной машины для постановки на учет в Гостехнадзоре, а также паспорт изготовления машины на нашем заводе. Возможно приобретение в лизинг. Гарантия от 3 месяцев либо 500 км пробега до 1 года и 1000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Для обеспечения гарантийных обязательств у нас всегда в наличии полный перечень запчастей и выездная сервисная бригада.
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