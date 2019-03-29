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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.03.2019
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              "Росомаха" (аналог ГАЗ-34039)

              Телефон
              +73952403956
              Продавец
              ИЗГТ
              0
              Описание товара
              «Росомаха» (ГАЗ-73м) – это семикатковый плавающий снегоболотоход, аналог ГАЗ-34039. Предназначен для перевозки людей и грузов в северных районах страны. Транспортер эксплуатируется по всем видам дорог и бездорожью, преодолевает водные преграды, обладает идеальной проходимостью в болотистой местности, рассчитан на безгаражное хранение и работу при температурах наружного воздуха от +40 до -50 градусов цельсия.«Росомаха» (ГАЗ-73м) – это семикатковый плавающий снегоболотоход, аналог ГАЗ-34039. Предназначен для перевозки людей и грузов в северных районах страны. Транспортер эксплуатируется по всем видам дорог и бездорожью, преодолевает водные преграды, обладает идеальной проходимостью в болотистой местности, рассчитан на безгаражное хранение и работу при температурах наружного воздуха от +40 до -50 градусов цельсия.



              «Росомаха» - это лучшее сочетание цены и качества.

              Двигатель дизельный

              Двигатель дизельный с турбонаддувом

              Д-243 (81 л.с.)

              Д-245 (110 л.с.)

              Максимальная скорость

              50 км/ч

              Средняя скорость с грузом и прицепом

              26-32 км/ч

              Скорость на воде

              6 км/ч

              Масса

              5 тонн

              Грузоподьемность

              1 285 кг

              Давление на грунт

              0,18 кг/см²

              Расход топлива на 100 км

              50 л/ 25л

              Грузоподъемность максимальная

              1 285 кг

              Колея

              2,08 м

              База

              3,33 м

              Дорожный просвет

              0,4 м

              Длина

              5,8 м

              Длина транспортного отсека (внутренняя)

              3,2 м

              Ширина

              2,47 м

              Высота кабины (от земли)

              1,75 м

              Высота пассажирского отсека (от земли)

              2,45 м

              Емкость топливных баков

              300 л или 450 л

              Запас хода

              500 км или 670 км

              Количество перевозимых человек

              2 в кабине и 10 в пассажирском отсеке

              4 спальных места длиной 2,5 м

              Преодолеваемый подъем

              35 °

              Крен не более

              25 °

              Снегоболотоходы «Росомаха» произведены Иркутским Заводом Гусеничной Техники в текущем году. В качестве комплектующих использованы узлы и агрегаты вездеходов ГАЗ-73, полученные у Министерства Обороны РФ с консервации без пробега.

              «Росомаха» производится в двух вариантах:
              -пассажирский (с металлическим утепленным кунгом);
              -грузопассажирский (оборудован съемными дугами и непромокаемым тентом).
              Преимущества снегоболотохода «Росомаха»:
              независимая балансирно-торсионная подвеска и 7 опорных катков позволили увеличить полезное пространство в пассажирском отсеке до 3,2 м, снизить удельное давление на грунт до 0,18 кг/см² и увеличить проходимость по топкому грунту и болотистой местности;
              возможны варианты в выборе типа двигателя: Д-243 (81 л.с.) или Д-245 (110 л.с.);
              бортовые передачи нового образца d=70мм, ведущие колеса 13 зубьев, венцы на болтовом соединении увеличивают срок службы и ремонтно-пригодность;
              установлены гусеницы РМШ с гарантированным ресурсом 12 000 км;
              маленькое заднее натяжное колесо исключает возможность схода гусениц при движении и в поворотах;
              новая электропроводка, установлены фары дальнего и ближнего света, прожектор, повторители поворотов, задние фонари, звуковой сигнал.
              главная передача нового образца с узкими тормозными лентами;
              увеличенная кабина утеплена, смонтирована шумоизоляция. Большие лобовые стекла обеспечивают хороший обзор при движении, защищены рассекателями веток, обогреваются теплым воздухом. В кабине установлены просторные входные боковые двери 75*75 см со стеклами, на крыше кабины изготовлен просторный люк для аварийного покидания вездехода в случае затопления. Установлены стеклоочистители, прикуриватель, огнетушители, аптечка.
              увеличенный металлический пассажирский отсек утеплен негорючими материалами, смонтирована шумоизоляция, герметичен, оборудован боковыми стеклами. Внутри отделан морозостойкой и маслостойкой искусственной кожей. Благодаря увеличенному размеру кунга внутри при движении может комфортно располагаться 10 человек, при необходимости сиденья могут быть оборудованы привязными ремнями безопасности. Раскладные сиденья трансформируются в 4 спальных места длиной 2,2 м. Пассажирский отсек оборудован автономным отопителем «Planar-4d». На крыше изготовлен просторный люк для аварийного покидания вездехода. Просторная входная дверь 70*150 см обеспечивает удобную посадку и высадку пассажиров, погрузку и выгрузку грузов. Для удобства посадки пассажиров изготовлены металлические подножки.
              в грузопассажирском варианте спроектирован и изготовлен проход из кабины водителя в грузовой отсек. В грузовом отсеке смонтированы складные мягкие лавочки, установлены крепления квадроцикла, изготовлены съемные дуги с непромокаемым тентом, окрашенным в цвета вездехода.
              все вездеходы проходят обкатку на полигоне на всех эксплуатационных режимах, на суше и на воде.
              По Вашему техническому заданию «Росомаха» может быть оборудован:
              стальными коваными гусеницами;
              защитой днища металлом 3 мм или 5 мм;
              съемными лавочками над отсеком двигателя и багажником на крыше пассажирского отсека;
              На вездеходы выдается паспорт самоходной машины для постановки на учет в гостехнадзоре, а также паспорт изготовления машины на нашем заводе. Возможно приобретение в лизинг. Гарантия 3 месяца либо 500 км пробега. Для обеспечения гарантийных обязательств у нас всегда в наличии полный перечень запчастей и выездная сервисная бригада.
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