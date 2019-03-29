"Росомаха" (аналог ГАЗ-34039)

Описание товара
«Росомаха» (ГАЗ-73м) – это семикатковый плавающий снегоболотоход, аналог ГАЗ-34039. Предназначен для перевозки людей и грузов в северных районах страны. Транспортер эксплуатируется по всем видам дорог и бездорожью, преодолевает водные преграды, обладает идеальной проходимостью в болотистой местности, рассчитан на безгаражное хранение и работу при температурах наружного воздуха от +40 до -50 градусов цельсия.«Росомаха» (ГАЗ-73м) – это семикатковый плавающий снегоболотоход, аналог ГАЗ-34039. Предназначен для перевозки людей и грузов в северных районах страны. Транспортер эксплуатируется по всем видам дорог и бездорожью, преодолевает водные преграды, обладает идеальной проходимостью в болотистой местности, рассчитан на безгаражное хранение и работу при температурах наружного воздуха от +40 до -50 градусов цельсия.
«Росомаха» - это лучшее сочетание цены и качества.
Двигатель дизельный
Двигатель дизельный с турбонаддувом
Д-243 (81 л.с.)
Д-245 (110 л.с.)
Максимальная скорость
50 км/ч
Средняя скорость с грузом и прицепом
26-32 км/ч
Скорость на воде
6 км/ч
Масса
5 тонн
Грузоподьемность
1 285 кг
Давление на грунт
0,18 кг/см²
Расход топлива на 100 км
50 л/ 25л
Грузоподъемность максимальная
1 285 кг
Колея
2,08 м
База
3,33 м
Дорожный просвет
0,4 м
Длина
5,8 м
Длина транспортного отсека (внутренняя)
3,2 м
Ширина
2,47 м
Высота кабины (от земли)
1,75 м
Высота пассажирского отсека (от земли)
2,45 м
Емкость топливных баков
300 л или 450 л
Запас хода
500 км или 670 км
Количество перевозимых человек
2 в кабине и 10 в пассажирском отсеке
4 спальных места длиной 2,5 м
Преодолеваемый подъем
35 °
Крен не более
25 °
Снегоболотоходы «Росомаха» произведены Иркутским Заводом Гусеничной Техники в текущем году. В качестве комплектующих использованы узлы и агрегаты вездеходов ГАЗ-73, полученные у Министерства Обороны РФ с консервации без пробега.
«Росомаха» производится в двух вариантах:
-пассажирский (с металлическим утепленным кунгом);
-грузопассажирский (оборудован съемными дугами и непромокаемым тентом).
Преимущества снегоболотохода «Росомаха»:
независимая балансирно-торсионная подвеска и 7 опорных катков позволили увеличить полезное пространство в пассажирском отсеке до 3,2 м, снизить удельное давление на грунт до 0,18 кг/см² и увеличить проходимость по топкому грунту и болотистой местности;
возможны варианты в выборе типа двигателя: Д-243 (81 л.с.) или Д-245 (110 л.с.);
бортовые передачи нового образца d=70мм, ведущие колеса 13 зубьев, венцы на болтовом соединении увеличивают срок службы и ремонтно-пригодность;
установлены гусеницы РМШ с гарантированным ресурсом 12 000 км;
маленькое заднее натяжное колесо исключает возможность схода гусениц при движении и в поворотах;
новая электропроводка, установлены фары дальнего и ближнего света, прожектор, повторители поворотов, задние фонари, звуковой сигнал.
главная передача нового образца с узкими тормозными лентами;
увеличенная кабина утеплена, смонтирована шумоизоляция. Большие лобовые стекла обеспечивают хороший обзор при движении, защищены рассекателями веток, обогреваются теплым воздухом. В кабине установлены просторные входные боковые двери 75*75 см со стеклами, на крыше кабины изготовлен просторный люк для аварийного покидания вездехода в случае затопления. Установлены стеклоочистители, прикуриватель, огнетушители, аптечка.
увеличенный металлический пассажирский отсек утеплен негорючими материалами, смонтирована шумоизоляция, герметичен, оборудован боковыми стеклами. Внутри отделан морозостойкой и маслостойкой искусственной кожей. Благодаря увеличенному размеру кунга внутри при движении может комфортно располагаться 10 человек, при необходимости сиденья могут быть оборудованы привязными ремнями безопасности. Раскладные сиденья трансформируются в 4 спальных места длиной 2,2 м. Пассажирский отсек оборудован автономным отопителем «Planar-4d». На крыше изготовлен просторный люк для аварийного покидания вездехода. Просторная входная дверь 70*150 см обеспечивает удобную посадку и высадку пассажиров, погрузку и выгрузку грузов. Для удобства посадки пассажиров изготовлены металлические подножки.
в грузопассажирском варианте спроектирован и изготовлен проход из кабины водителя в грузовой отсек. В грузовом отсеке смонтированы складные мягкие лавочки, установлены крепления квадроцикла, изготовлены съемные дуги с непромокаемым тентом, окрашенным в цвета вездехода.
все вездеходы проходят обкатку на полигоне на всех эксплуатационных режимах, на суше и на воде.
По Вашему техническому заданию «Росомаха» может быть оборудован:
стальными коваными гусеницами;
защитой днища металлом 3 мм или 5 мм;
съемными лавочками над отсеком двигателя и багажником на крыше пассажирского отсека;
На вездеходы выдается паспорт самоходной машины для постановки на учет в гостехнадзоре, а также паспорт изготовления машины на нашем заводе. Возможно приобретение в лизинг. Гарантия 3 месяца либо 500 км пробега. Для обеспечения гарантийных обязательств у нас всегда в наличии полный перечень запчастей и выездная сервисная бригада.