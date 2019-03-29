"Росомаха" (аналог ГАЗ-34039)

Описание товара

«Росомаха» (ГАЗ-73м) – это семикатковый плавающий снегоболотоход, аналог ГАЗ-34039. Предназначен для перевозки людей и грузов в северных районах страны. Транспортер эксплуатируется по всем видам дорог и бездорожью, преодолевает водные преграды, обладает идеальной проходимостью в болотистой местности, рассчитан на безгаражное хранение и работу при температурах наружного воздуха от +40 до -50 градусов цельсия.«Росомаха» (ГАЗ-73м) – это семикатковый плавающий снегоболотоход, аналог ГАЗ-34039. Предназначен для перевозки людей и грузов в северных районах страны. Транспортер эксплуатируется по всем видам дорог и бездорожью, преодолевает водные преграды, обладает идеальной проходимостью в болотистой местности, рассчитан на безгаражное хранение и работу при температурах наружного воздуха от +40 до -50 градусов цельсия.







«Росомаха» - это лучшее сочетание цены и качества.



Двигатель дизельный



Двигатель дизельный с турбонаддувом



Д-243 (81 л.с.)



Д-245 (110 л.с.)



Максимальная скорость



50 км/ч



Средняя скорость с грузом и прицепом



26-32 км/ч



Скорость на воде



6 км/ч



Масса



5 тонн



Грузоподьемность



1 285 кг



Давление на грунт



0,18 кг/см²



Расход топлива на 100 км



50 л/ 25л



Грузоподъемность максимальная



1 285 кг



Колея



2,08 м



База



3,33 м



Дорожный просвет



0,4 м



Длина



5,8 м



Длина транспортного отсека (внутренняя)



3,2 м



Ширина



2,47 м



Высота кабины (от земли)



1,75 м



Высота пассажирского отсека (от земли)



2,45 м



Емкость топливных баков



300 л или 450 л



Запас хода



500 км или 670 км



Количество перевозимых человек



2 в кабине и 10 в пассажирском отсеке



4 спальных места длиной 2,5 м



Преодолеваемый подъем



35 °



Крен не более



25 °



Снегоболотоходы «Росомаха» произведены Иркутским Заводом Гусеничной Техники в текущем году. В качестве комплектующих использованы узлы и агрегаты вездеходов ГАЗ-73, полученные у Министерства Обороны РФ с консервации без пробега.



«Росомаха» производится в двух вариантах:

-пассажирский (с металлическим утепленным кунгом);

-грузопассажирский (оборудован съемными дугами и непромокаемым тентом).

Преимущества снегоболотохода «Росомаха»:

независимая балансирно-торсионная подвеска и 7 опорных катков позволили увеличить полезное пространство в пассажирском отсеке до 3,2 м, снизить удельное давление на грунт до 0,18 кг/см² и увеличить проходимость по топкому грунту и болотистой местности;

возможны варианты в выборе типа двигателя: Д-243 (81 л.с.) или Д-245 (110 л.с.);

бортовые передачи нового образца d=70мм, ведущие колеса 13 зубьев, венцы на болтовом соединении увеличивают срок службы и ремонтно-пригодность;

установлены гусеницы РМШ с гарантированным ресурсом 12 000 км;

маленькое заднее натяжное колесо исключает возможность схода гусениц при движении и в поворотах;

новая электропроводка, установлены фары дальнего и ближнего света, прожектор, повторители поворотов, задние фонари, звуковой сигнал.

главная передача нового образца с узкими тормозными лентами;

увеличенная кабина утеплена, смонтирована шумоизоляция. Большие лобовые стекла обеспечивают хороший обзор при движении, защищены рассекателями веток, обогреваются теплым воздухом. В кабине установлены просторные входные боковые двери 75*75 см со стеклами, на крыше кабины изготовлен просторный люк для аварийного покидания вездехода в случае затопления. Установлены стеклоочистители, прикуриватель, огнетушители, аптечка.

увеличенный металлический пассажирский отсек утеплен негорючими материалами, смонтирована шумоизоляция, герметичен, оборудован боковыми стеклами. Внутри отделан морозостойкой и маслостойкой искусственной кожей. Благодаря увеличенному размеру кунга внутри при движении может комфортно располагаться 10 человек, при необходимости сиденья могут быть оборудованы привязными ремнями безопасности. Раскладные сиденья трансформируются в 4 спальных места длиной 2,2 м. Пассажирский отсек оборудован автономным отопителем «Planar-4d». На крыше изготовлен просторный люк для аварийного покидания вездехода. Просторная входная дверь 70*150 см обеспечивает удобную посадку и высадку пассажиров, погрузку и выгрузку грузов. Для удобства посадки пассажиров изготовлены металлические подножки.

в грузопассажирском варианте спроектирован и изготовлен проход из кабины водителя в грузовой отсек. В грузовом отсеке смонтированы складные мягкие лавочки, установлены крепления квадроцикла, изготовлены съемные дуги с непромокаемым тентом, окрашенным в цвета вездехода.

все вездеходы проходят обкатку на полигоне на всех эксплуатационных режимах, на суше и на воде.

По Вашему техническому заданию «Росомаха» может быть оборудован:

стальными коваными гусеницами;

защитой днища металлом 3 мм или 5 мм;

съемными лавочками над отсеком двигателя и багажником на крыше пассажирского отсека;

На вездеходы выдается паспорт самоходной машины для постановки на учет в гостехнадзоре, а также паспорт изготовления машины на нашем заводе. Возможно приобретение в лизинг. Гарантия 3 месяца либо 500 км пробега. Для обеспечения гарантийных обязательств у нас всегда в наличии полный перечень запчастей и выездная сервисная бригада.