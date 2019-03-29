ГАЗ-71 (ГТ-СМ) – 2018 г.в.

Описание товара
ГАЗ-71 (ГТ-СМ) – это плавающий снегоболотоход, предназначенный для перевозки людей и грузов до 1 тонны, буксировки прицепов до 2 тонн в северных районах страны. Транспортер используется по бездорожью, преодолевает водные преграды, не тонет в болоте, эксплуатируется и хранится при температурах наружного воздуха от +40 до -50 градусов цельсия.
Двигатель бензиновый
ЗМЗ-66 (115 л.с.)
Двигатель дизельный
Двигатель дизельный с турбонаддувом
Д-243 (81 л.с.)
Д-245 (110 л.с.)
Максимальная скорость
50 км/ч
Средняя скорость с грузом и прицепом
26-32 км/ч
Масса
3 750 кг
Давление на грунт
0,17 кг/см²
Расход топлива на 100 км
50 л/ 25л
Грузоподъемность максимальная
1 000 кг
Масса буксируемого прицепа
2 т
Колея
2,18 м
База
3,63м
Дорожный просвет
0,38 м
Длина
5,39 м
Ширина
2,58м
Высота
1,74 м
Количество перевозимых человек
2 в кабине и 10 в кузове
Вездеходы были получены с консервации с пробегом до 100 км, состояние ходовой части (гусеницы, опорные катки, ведущие и направляющие колеса) без износа.
Мы проводим полный комплекс регламентных работ:
меняем втулки в корпусе лодки для предотвращения преждевременного износа рычагов балансиров в процессе эксплуатации, дефектуем, смазываем и регулируем торсионно-балансирную подвеску;
проводим полную ревизию двигателя, главной передачи, бортовых передач, КПП и раздаточной коробки с заменой всех резинотехнических изделий, сальников и уплотнений. Регулируем и обкатываем на стендах, после установки на вездеход обкатываем на полигоне под нагрузкой;
монтируем новую электропроводку, устанавливаем фары дальнего и ближнего света, прожектор, повторители поворотов, задние фонари, звуковой сигнал.
зачищаем лодку до металла, грунтуем и окрашиваем в защитный цвет (или в цвет заказчика);
обкатываем на полигоне
По Вашему техническому заданию ГАЗ-71 может быть оборудован:
бензиновым двигателем ЗМЗ-66 (115л.с.), дизельным двигателем Д-243 (81 л.с.) или Д-245 (110 л.с.) с турбонаддувом;
стальными коваными гусеницами (ведущее колесо 12 или 13 зубьев), гусеницами РМШ (бортовая передача нового образца d=70мм, ведущее колесо 13 зубьев, венцы на болтовом соединении);
непромокаемым грузовым тентом или утепленным стальным пассажирским отсеком;
защитой днища и отсека главной передачи;
дополнительными отопителями салона и кабины;
буровым и другим оборудованием.
На вездеходы выдается паспорт самоходной машины для постановки на учет в гостехнадзоре, а также паспорт изготовления машины на нашем заводе. Гарантия 3 месяца либо 500 км пробега. Для обеспечения гарантийных обязательств, у нас всегда в наличии полный перечень запчастей и выездная сервисная бригада.