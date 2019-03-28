Ванна флотации для мойки полимерных отходов V3.6м3

Описание товара

Предлагается ванна флотации для мойки полимерных отходов.

Объем 3,6 м3.

Размеры емкости в плане 2500х1250 мм высота переменная от 1050 до 1250 мм.

Емкость выполнена из стального листа толщиной 2мм. Каркас из профильной трубы 50х50х3. Окрашена.

3 моющих барабана.

Приводной электромотор трехфазный 0,75кВт.

Также предлагается:

- аналогичная ванна флотации объемом 3,6 м3 но с двумя моющими барабанами.

- емкость стальная для отстаивания воды объемом 3,9 м3 (размеры в плане 2500х1250 мм высота 1250 мм).

Все оборудование не эксплуатировалось и не использовалось в производстве.

ВОЗМОЖНА БЕЗНАЛИЧНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ В УКАЗАННУЮ ЦЕНУ ВКЛЮЧЕН НДС 20%.