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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.03.2019
              40 000

              Ванна флотации для мойки полимерных отходов V3.6м3

              Телефон
              +79261402027
              Продавец
              КомпозитСтрой
              0
              Описание товара
              Предлагается ванна флотации для мойки полимерных отходов. 
              Объем 3,6 м3.
              Размеры емкости в плане 2500х1250 мм высота переменная от 1050 до 1250 мм.
              Емкость выполнена из стального листа толщиной 2мм. Каркас из профильной трубы 50х50х3. Окрашена.
              3 моющих барабана.
              Приводной электромотор трехфазный 0,75кВт.
              Также предлагается:
              - аналогичная ванна флотации объемом 3,6 м3 но с двумя моющими барабанами.
              - емкость стальная для отстаивания воды объемом 3,9 м3 (размеры в плане 2500х1250 мм высота 1250 мм).
              Все оборудование не эксплуатировалось и не использовалось в производстве.
              ВОЗМОЖНА БЕЗНАЛИЧНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ В УКАЗАННУЮ ЦЕНУ ВКЛЮЧЕН НДС 20%.
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