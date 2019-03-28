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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.03.2019
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              Вентиляторы для вентиляции

              Телефон
              +74952830833
              Продавец
              ПК Вентас
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              Описание товара
              Чистота воздуха – важный показатель для любого объекта, влияющий на производительность труда работников (на предприятиях) и здоровье жителей (в жилых зданиях). Для повышения эффективности очистки кислородной среды используются различные виды устройств – например, вентиляционные вентиляторы. Они подходят для защиты оборудования от перегрева, обеспечения комфортного нахождения в помещении, организации охлаждения и многих других.

              В ПК «Вентас» Вы можете приобрести вентиляторы для вентиляции, изготовленные на заводе BAHCIVAN MOTOR. Данные изделия сочетают превосходные эксплуатационные характеристики с приемлемой ценой, что позволяет эффективно применять их в системах различного назначения.

              Производство вентиляторов
              За длительную историю своего существования завод BAHCIVAN MOTOR реализовал широкий спектр решений для рынка вентиляции, включая непосредственно вентиляторы для систем вентиляции и комплектующие для них (двигатели, корпуса и т.д.).

              Мы предлагаем широкий ассортимент вентиляционных изделий высокого качества по ценам от производителя. Обратитесь к сотрудникам нашей компании, чтобы получить консультацию по доступным изделиям.

              Типы и виды вентиляторов
              В нашем каталоге представлены вентиляторы следующих типов:

              канальные,
              крышные,
              осевые,
              радиальные,
              бытовые,
              кухонные.
              После выбора типа изделия необходимо ознакомиться с его характеристиками. Обычно учитываются:

              рабочее давление;
              расход;
              мощность.
              Другие факторы рассматриваются в зависимости от задач, для которых приобретается оборудование.

              Широкое применение находят бытовые вытяжные вентиляторы, предназначенные для вывода загрязненной или перегретой воздушной среды из помещения. Особенно важны данные изделия в комнатах, воздух в которых наиболее подвержен влиянию различных химических соединений – например, в ваннах и кухнях. Они позволяют избавиться от неприятных запахов и вредных веществ, обеспечив комфорт и уют для людей. При необходимости вентиляторы могут также выполнять декоративную функцию – достаточно подобрать наиболее подходящую под стиль помещения модель.

              Радиальные вентиляционные изделия, в свою очередь, наиболее распространены на предприятиях, работающих со специфическими газовыми средами. Вентиляторы могут использоваться для различных сред и задач в соответствии с собственными характеристиками, поэтому подбирать модель необходимо с учетом особенностей конкретного объекта. Для более подробного ознакомления с разновидностями промышленных вариантов свяжитесь с представителем нашей компании по телефону.

              Помимо вытяжных вентиляторов и прочих видов оборудования для воздуховодов и систем вентиляции, в нашем каталоге Вы сможете найти различные комплектующие и вспомогательные изделия – шибера, шумоглушители, фасонные изделия и многое другое. Направьте письмо на наш электронный адрес, чтобы получить ответы на интересующие вопросы.

              +7 495 283 08 33

              info@pcventas.ru
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