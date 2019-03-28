Описание товара

Чистота воздуха – важный показатель для любого объекта, влияющий на производительность труда работников (на предприятиях) и здоровье жителей (в жилых зданиях). Для повышения эффективности очистки кислородной среды используются различные виды устройств – например, вентиляционные вентиляторы. Они подходят для защиты оборудования от перегрева, обеспечения комфортного нахождения в помещении, организации охлаждения и многих других.



В ПК «Вентас» Вы можете приобрести вентиляторы для вентиляции, изготовленные на заводе BAHCIVAN MOTOR. Данные изделия сочетают превосходные эксплуатационные характеристики с приемлемой ценой, что позволяет эффективно применять их в системах различного назначения.



Производство вентиляторов

За длительную историю своего существования завод BAHCIVAN MOTOR реализовал широкий спектр решений для рынка вентиляции, включая непосредственно вентиляторы для систем вентиляции и комплектующие для них (двигатели, корпуса и т.д.).



Мы предлагаем широкий ассортимент вентиляционных изделий высокого качества по ценам от производителя. Обратитесь к сотрудникам нашей компании, чтобы получить консультацию по доступным изделиям.



Типы и виды вентиляторов

В нашем каталоге представлены вентиляторы следующих типов:



канальные,

крышные,

осевые,

радиальные,

бытовые,

кухонные.

После выбора типа изделия необходимо ознакомиться с его характеристиками. Обычно учитываются:



рабочее давление;

расход;

мощность.

Другие факторы рассматриваются в зависимости от задач, для которых приобретается оборудование.



Широкое применение находят бытовые вытяжные вентиляторы, предназначенные для вывода загрязненной или перегретой воздушной среды из помещения. Особенно важны данные изделия в комнатах, воздух в которых наиболее подвержен влиянию различных химических соединений – например, в ваннах и кухнях. Они позволяют избавиться от неприятных запахов и вредных веществ, обеспечив комфорт и уют для людей. При необходимости вентиляторы могут также выполнять декоративную функцию – достаточно подобрать наиболее подходящую под стиль помещения модель.



Радиальные вентиляционные изделия, в свою очередь, наиболее распространены на предприятиях, работающих со специфическими газовыми средами. Вентиляторы могут использоваться для различных сред и задач в соответствии с собственными характеристиками, поэтому подбирать модель необходимо с учетом особенностей конкретного объекта. Для более подробного ознакомления с разновидностями промышленных вариантов свяжитесь с представителем нашей компании по телефону.



Помимо вытяжных вентиляторов и прочих видов оборудования для воздуховодов и систем вентиляции, в нашем каталоге Вы сможете найти различные комплектующие и вспомогательные изделия – шибера, шумоглушители, фасонные изделия и многое другое. Направьте письмо на наш электронный адрес, чтобы получить ответы на интересующие вопросы.



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