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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.03.2019
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              Изоляция для труб

              Телефон
              +74952830833
              Продавец
              ПК Вентас
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              Описание товара
              Во всех воздуховодах необходимы изоляционные материалы для защиты от распространения огня при возгорании. Основа у изоляции разная. В ПК «Вентас» представлен большой выбор теплоизоляции различного типа для воздуховодных труб.

              У нас в продаже:

              огнезащитное покрытие,
              минеральное волокно,
              вспененный полиэтилен,
              вспененный каучук.
              Теплоизоляция воздуховодов необходима при постройке любых помещений. Представленные в нашем ассортименте материалы помогут обеспечить безопасность вентиляционных конструкций.

              Наш огнезащитный материал гарантированно защитит металлические конструкции от каскадного возгорания, которое в свою очередь повлечет быстрое распространение огня. С помощью огнезащитной теплоизоляции можно остановить нагрев металла задолго до точки в 500 градусов Цельсия, на которой металл полностью утрачивает свою несущую способность.

              Минеральное изоляционное волокно погашает акустические колебания и выдерживает максимальную температуру до 600 градусов Цельсия, не возгораясь при этом. Средний срок службы минеральной волокнистой изоляции – 50 лет.

              Изоляция из вспененного полиэтилена используется для звуковой и тепловой изоляций. Покрытые ей воздуховодные трубы получают стопроцентную защиту от агрессивных внешних воздействий.

              Каучуковая теплоизоляция обладает высокой плотностью (45-65 кг/м3) и слабой горючестью. Диапазон рабочих температур носителя, который выдерживает каучук, составляет от -200 до +175 градусов Цельсия.

              Купить изоляцию для труб по выгодным ценам в ПК «Вентас»
              Наше производство расположено в Москве. У нас могут сделать заказ на теплоизоляцию для труб производственные и строительные организации Москвы, Подмосковья и других регионов России.

              Если у Вас возникли вопросы – звоните! У наших консультантов Вы сможете уточнить цену теплоизоляции воздуховодов, а также подробную информацию о товаре и сроках его доставки.

              +7 495 283 08 33
              info@pcventas.ru
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