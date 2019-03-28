Изоляция для труб

Описание товара

Во всех воздуховодах необходимы изоляционные материалы для защиты от распространения огня при возгорании. Основа у изоляции разная. В ПК «Вентас» представлен большой выбор теплоизоляции различного типа для воздуховодных труб.



У нас в продаже:



огнезащитное покрытие,

минеральное волокно,

вспененный полиэтилен,

вспененный каучук.

Теплоизоляция воздуховодов необходима при постройке любых помещений. Представленные в нашем ассортименте материалы помогут обеспечить безопасность вентиляционных конструкций.



Наш огнезащитный материал гарантированно защитит металлические конструкции от каскадного возгорания, которое в свою очередь повлечет быстрое распространение огня. С помощью огнезащитной теплоизоляции можно остановить нагрев металла задолго до точки в 500 градусов Цельсия, на которой металл полностью утрачивает свою несущую способность.



Минеральное изоляционное волокно погашает акустические колебания и выдерживает максимальную температуру до 600 градусов Цельсия, не возгораясь при этом. Средний срок службы минеральной волокнистой изоляции – 50 лет.



Изоляция из вспененного полиэтилена используется для звуковой и тепловой изоляций. Покрытые ей воздуховодные трубы получают стопроцентную защиту от агрессивных внешних воздействий.



Каучуковая теплоизоляция обладает высокой плотностью (45-65 кг/м3) и слабой горючестью. Диапазон рабочих температур носителя, который выдерживает каучук, составляет от -200 до +175 градусов Цельсия.



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Наше производство расположено в Москве. У нас могут сделать заказ на теплоизоляцию для труб производственные и строительные организации Москвы, Подмосковья и других регионов России.



Если у Вас возникли вопросы – звоните! У наших консультантов Вы сможете уточнить цену теплоизоляции воздуховодов, а также подробную информацию о товаре и сроках его доставки.



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