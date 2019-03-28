Описание товара

Шумоглушители и клапаны имеют очень важное значение в построении систем вентиляции и кондиционирования.



Шумоглушители и Клапаны

Шумоглушители предназначены для снижения шумов в вентиляционных системах, вызванных работающим оборудованием и движением воздушных потоков по воздуховодам. Благодаря особой конструкции глушитель существенно снижает шумы вентиляторов, дроссель-клапанов и других активных устройств системы.



Различают следующие типы шумоглушителей:

Круглый трубчатый

Прямоугольный трубчатый

Прямоугольный пластинчатый.

При больших размерах воздуховода применяется камеры шумопоглощения. Клапаны применяются для регулировки воздушного потока в вентиляционной системе.



Различают следующие виды клапанов:

Дроссель-клапан. Предназначен для регулирования потока воздуха. Имеет несложную конструкцию. Применяется как правило для небольших сечений воздуховодов.

Воздушный клапан. Имеет схожие с дроссель-клапаном функции, но обладает более сложной и надёжной конструкцией. Возможно применение в системах с воздуховодами большого сечения.

Обратный клапан. Используется для предупреждения обратного движения воздуха в вентиляционных каналах.

Огнезадерживающий клапан. Предназначен для блокирования распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения. В нормальном состоянии заслонка клапана открыта.

Клапан дымоудаления. Предназначен для установки в системе противодымной вентиляции помещений зданий и сооружений. В нормальном состоянии заслонка клапана закрыта.

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