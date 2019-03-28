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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.03.2019
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              Шумоглушители и клапаны

              Телефон
              +74952830833
              Продавец
              ПК Вентас
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              Описание товара
              Шумоглушители и клапаны имеют очень важное значение в построении систем вентиляции и кондиционирования.

              Шумоглушители и Клапаны
              Шумоглушители предназначены для снижения шумов в вентиляционных системах, вызванных работающим оборудованием и движением воздушных потоков по воздуховодам. Благодаря особой конструкции глушитель существенно снижает шумы вентиляторов, дроссель-клапанов и других активных устройств системы.

              Различают следующие типы шумоглушителей:
              Круглый трубчатый
              Прямоугольный трубчатый
              Прямоугольный пластинчатый.
              При больших размерах воздуховода применяется камеры шумопоглощения. Клапаны применяются для регулировки воздушного потока в вентиляционной системе.

              Различают следующие виды клапанов:
              Дроссель-клапан. Предназначен для регулирования потока воздуха. Имеет несложную конструкцию. Применяется как правило для небольших сечений воздуховодов.
              Воздушный клапан. Имеет схожие с дроссель-клапаном функции, но обладает более сложной и надёжной конструкцией. Возможно применение в системах с воздуховодами большого сечения.
              Обратный клапан. Используется для предупреждения обратного движения воздуха в вентиляционных каналах.
              Огнезадерживающий клапан. Предназначен для блокирования распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения. В нормальном состоянии заслонка клапана открыта.
              Клапан дымоудаления. Предназначен для установки в системе противодымной вентиляции помещений зданий и сооружений. В нормальном состоянии заслонка клапана закрыта.
              По вопросам приобретения и заказа товара обращайтесь по телефону либо пишите на нашу эл. почту

              +7 495 283 08 33

              info@pcventas.ru
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