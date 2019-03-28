Описание товара

Ключевым компонентом любой системы вентиляции являются вентиляционные воздуховоды. ПК «Вентас» изготавливает данное оборудование в Москве с учетом всех современных стандартов. В нашем каталоге Вы можете найти изделия из различных видов стали, в том числе черной, оцинкованной и нержавеющей.



Производство воздуховодов в Москве

В число производимых нами изделий входят:



воздуховоды прямоугольного и круглого типов;

фасонные изделия для них, в том числе крестовины, заглушки, тройники;

карманные и ячеистые монтажные фильтры;

шумоглушители;

многофункциональные клапаны, включая огнезадерживающие и дымоудаляющие и многое другое.

Цех по производству воздуховодов

Наш цех по производству воздуховодов оснащен самым современным оборудованием, произведенным в Турции, Швейцарии, Италии и позволяет нам выпускать продукцию высочайшего качества.