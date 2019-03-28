Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 28.03.2019
              0

              Вентиляционные воздуховоды

              Телефон
              +74952830833
              Продавец
              ПК Вентас
              0
              Описание товара
              Ключевым компонентом любой системы вентиляции являются вентиляционные воздуховоды. ПК «Вентас» изготавливает данное оборудование в Москве с учетом всех современных стандартов. В нашем каталоге Вы можете найти изделия из различных видов стали, в том числе черной, оцинкованной и нержавеющей.

              Производство воздуховодов в Москве
              В число производимых нами изделий входят:

              воздуховоды прямоугольного и круглого типов;
              фасонные изделия для них, в том числе крестовины, заглушки, тройники;
              карманные и ячеистые монтажные фильтры;
              шумоглушители;
              многофункциональные клапаны, включая огнезадерживающие и дымоудаляющие и многое другое.
              Цех по производству воздуховодов
              Наш цех по производству воздуховодов оснащен самым современным оборудованием, произведенным в Турции, Швейцарии, Италии и позволяет нам выпускать продукцию высочайшего качества.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store