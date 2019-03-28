Ключевым компонентом любой системы вентиляции являются вентиляционные воздуховоды. ПК «Вентас» изготавливает данное оборудование в Москве с учетом всех современных стандартов. В нашем каталоге Вы можете найти изделия из различных видов стали, в том числе черной, оцинкованной и нержавеющей.
Производство воздуховодов в Москве В число производимых нами изделий входят:
воздуховоды прямоугольного и круглого типов; фасонные изделия для них, в том числе крестовины, заглушки, тройники; карманные и ячеистые монтажные фильтры; шумоглушители; многофункциональные клапаны, включая огнезадерживающие и дымоудаляющие и многое другое. Цех по производству воздуховодов Наш цех по производству воздуховодов оснащен самым современным оборудованием, произведенным в Турции, Швейцарии, Италии и позволяет нам выпускать продукцию высочайшего качества.