Набор посуды из нержавейки Mercury MC-6008

Описание товара

Набор посуды из нержавеющей стали: 4 кастрюли, сотейник, сковорода с тефлоновым покрытием - Mercury MC-6008.



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Посуда марки Mercury изготавливается из современных высококачественных нержавеющих сплавов, давно зарекомендовавших себя как безопасный и прочный материал.



Ручная сборка и тщательный контроль при производстве гарантируют посуде долгий срок службы.



СОСТАВ НАБОРА:



24 х 13,5 см, кастрюля с крышкой (4,9 л)

20 х 11,5 см, кастрюля с крышкой (2,8 л)

18 х 10,5 см, кастрюля с крышкой (1,9 л)

16 х 9,5 см, кастрюля с крышкой (1,3 л)

16 х 9,5 см, сотейник с крышкой (1,3 л)

24 х 6,0 см, сковорода с крышкой с тефлоновым покрытыем (1,9 л)



ХАРАКТЕРИСТИКИ:



• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10;

• Термоаккумулирующее дно;

• Плотно прилегающие крышки из закаленного стекла;

• Мерная шкала для измерения объема;

• Практичный и привлекательный дизайн;

• Подходит для приготовления на любых видах плит, в т. ч. индукционных;

• Можно мыть в посудомоечной машине.



Доставка по Москве - 300 руб.



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Посуда разлетается лучше пирожков, поэтому звоните или пишите прямо сейчас!!!