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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.03.2019
              2 990

              Набор посуды из нержавейки Mercury MC-6008

              Телефон
              +79255047335
              Продавец
              Телешоп
              0
              Описание товара
              Набор посуды из нержавеющей стали: 4 кастрюли, сотейник, сковорода с тефлоновым покрытием - Mercury MC-6008.

              Есть много другой ПОСУДЫ - смотрите другие мои объявления.

              Посуда марки Mercury изготавливается из современных высококачественных нержавеющих сплавов, давно зарекомендовавших себя как безопасный и прочный материал.

              Ручная сборка и тщательный контроль при производстве гарантируют посуде долгий срок службы.

              СОСТАВ НАБОРА:

              24 х 13,5 см, кастрюля с крышкой (4,9 л)
              20 х 11,5 см, кастрюля с крышкой (2,8 л)
              18 х 10,5 см, кастрюля с крышкой (1,9 л)
              16 х 9,5 см, кастрюля с крышкой (1,3 л)
              16 х 9,5 см, сотейник с крышкой (1,3 л)
              24 х 6,0 см, сковорода с крышкой с тефлоновым покрытыем (1,9 л)

              ХАРАКТЕРИСТИКИ:

              • Высококачественная нержавеющая сталь 18/10;
              • Термоаккумулирующее дно;
              • Плотно прилегающие крышки из закаленного стекла;
              • Мерная шкала для измерения объема;
              • Практичный и привлекательный дизайн;
              • Подходит для приготовления на любых видах плит, в т. ч. индукционных;
              • Можно мыть в посудомоечной машине.

              Доставка по Москве - 300 руб.

              ЛУЧШЕЕ предложение по соотношению цена/качество!

              Посуда разлетается лучше пирожков, поэтому звоните или пишите прямо сейчас!!!
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