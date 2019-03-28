Набор посуды из нержавейки Mercury MC-6008

Описание товара
Набор посуды из нержавеющей стали: 4 кастрюли, сотейник, сковорода с тефлоновым покрытием - Mercury MC-6008.
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Посуда марки Mercury изготавливается из современных высококачественных нержавеющих сплавов, давно зарекомендовавших себя как безопасный и прочный материал.
Ручная сборка и тщательный контроль при производстве гарантируют посуде долгий срок службы.
СОСТАВ НАБОРА:
24 х 13,5 см, кастрюля с крышкой (4,9 л)
20 х 11,5 см, кастрюля с крышкой (2,8 л)
18 х 10,5 см, кастрюля с крышкой (1,9 л)
16 х 9,5 см, кастрюля с крышкой (1,3 л)
16 х 9,5 см, сотейник с крышкой (1,3 л)
24 х 6,0 см, сковорода с крышкой с тефлоновым покрытыем (1,9 л)
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10;
• Термоаккумулирующее дно;
• Плотно прилегающие крышки из закаленного стекла;
• Мерная шкала для измерения объема;
• Практичный и привлекательный дизайн;
• Подходит для приготовления на любых видах плит, в т. ч. индукционных;
• Можно мыть в посудомоечной машине.
Доставка по Москве - 300 руб.
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