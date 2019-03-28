Набор кастрюль из нержавейки с 5-ти слойным дном

Набор кастрюль из нержавейющей стали с крышками из закаленного стекла - Mercury MC-6024.
5-ти слойное капсульное дно.
Есть много другой ПОСУДЫ - смотрите другие мои объявления.
Посуда марки Mercury изготавливается из современных высококачественных нержавеющих сплавов, давно зарекомендовавших себя как безопасный и прочный материал.
Ручная сборка и тщательный контроль при производстве гарантируют посуде долгий срок службы.
СОСТАВ НАБОРА:
20 х 12,0 см Кастрюля с крышкой (3,6 л) 18 х 11,0 см Кастрюля с крышкой (2,5 л) 16 х 10,5 см Кастрюля с крышкой (1,8 л)
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10; • Пятислойное капсульное термоаккумулирующее дно; • Толщина стенок 0,4 мм; • Плотно прилегающие крышки из закаленного стекла; • Способ крепления ручек: на клепках; • Мерная шкала для измерения объема; • Практичный и привлекательный дизайн; • Быстро нагревается и сохраняет пищу горячей; • Сохраняет полезные свойства пищи; • Подходит для приготовления на любых видах плит, в т. ч. ИНДУКЦИОННЫХ; • Можно мыть в посудомоечной машине.
Доставка по Москве - 300 руб.
ЛУЧШЕЕ предложение по соотношению цена/качество!
Посуда разлетается лучше пирожков, поэтому звоните или пишите прямо сейчас!!!