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Телешоп
Набор кастрюль Mercury MC-6016
Добавлено
28.03.2019
1 590
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Набор кастрюль Mercury MC-6016
Телефон
+79255047335
Продавец
Телешоп
0
Описание товара
Набор из 3-х кастрюль с крышками
Есть много другой ПОСУДЫ - смотрите другие мои объявления .
Посуда марки Mercury изготавливается из современных высококачественных нержавеющих сплавов, давно зарекомендовавших себя как безопасный и прочный материал.
Ручная сборка и тщательный контроль при производстве гарантируют посуде долгий срок службы.
Посуда Mercury позволит любой хозяйке почувствовать себя настоящей королевой кулинарного искусства!
СОСТАВ НАБОРА:
20 х 11,5 см Кастрюля с крышкой (2,8 л)
18 х 10,5 см Кастрюля с крышкой (1,9 л)
16 х 9,5 см Кастрюля с крышкой (1,3 л)
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10;
• Термоаккумулирующее дно;
• Ненагревающиеся бакелитовые ручки;
• Крышки из закаленного стекла;
• Мерная шкала для измерения объема;
• Практичный и привлекательный дизайн;
• Подходит для электрических, газовых и стеклокерамических плит;
• Можно мыть в посудомоечной машине.
УНИКАЛЬНОЕ предложение по соотношению цена/качество!
Посуда разлетается лучше пирожков, поэтому звоните или пишите прямо сейчас!!!
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