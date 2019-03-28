Набор кастрюль Mercury MC-6016

Описание товара

Набор из 3-х кастрюль с крышками



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Посуда марки Mercury изготавливается из современных высококачественных нержавеющих сплавов, давно зарекомендовавших себя как безопасный и прочный материал.



Ручная сборка и тщательный контроль при производстве гарантируют посуде долгий срок службы.



Посуда Mercury позволит любой хозяйке почувствовать себя настоящей королевой кулинарного искусства!



СОСТАВ НАБОРА:



20 х 11,5 см Кастрюля с крышкой (2,8 л)

18 х 10,5 см Кастрюля с крышкой (1,9 л)

16 х 9,5 см Кастрюля с крышкой (1,3 л)



ХАРАКТЕРИСТИКИ:



• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10;

• Термоаккумулирующее дно;

• Ненагревающиеся бакелитовые ручки;

• Крышки из закаленного стекла;

• Мерная шкала для измерения объема;

• Практичный и привлекательный дизайн;

• Подходит для электрических, газовых и стеклокерамических плит;

• Можно мыть в посудомоечной машине.



УНИКАЛЬНОЕ предложение по соотношению цена/качество!



Посуда разлетается лучше пирожков, поэтому звоните или пишите прямо сейчас!!!