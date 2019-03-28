Красивый набор из 3-х кастрюль + сотейник

Описание товара

Качественный и красивый набор из 3-х кастрюль и сотейника с крышками из закаленного стекла - Mercury MC-6014



Есть много другой ПОСУДЫ - смотрите другие мои объявления.



Посуда марки Mercury изготавливается из современных высококачественных нержавеющих сплавов, давно зарекомендовавших себя как безопасный и прочный материал.



Ручная сборка и тщательный контроль при производстве гарантируют посуде долгий срок службы.



СОСТАВ НАБОРА:



24 х 13,0 см Кастрюля с крышкой (4,9 л)

20 х 11,0 см Кастрюля с крышкой (2,9 л)

18 х 10,0 см Кастрюля с крышкой (2,1 л)

16 х 9,5 см Сотейник с крышкой (1,5 л)



ХАРАКТЕРИСТИКИ:



• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10;

• трёхслойное капсульное дно;

• Толщина стенок 0,4 мм;

• Плотно прилегающие крышки из закаленного стекла;

• Мерная шкала для измерения объема;

• Практичный и привлекательный дизайн;

• Быстро нагревается и сохраняет пищу горячей;

• Сохраняет полезные свойства пищи;

• Подходит для приготовления на любых видах плит, в т. ч. индукционных;

• Можно мыть в посудомоечной машине.



Доставка по Москве - 300 руб.



УНИКАЛЬНОЕ предложение по соотношению цена/качество!



Посуда разлетается лучше пирожков, поэтому звоните или пишите прямо сейчас!!!