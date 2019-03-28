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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.03.2019
              4 390

              Красивый набор из 3-х кастрюль + сотейник

              Телефон
              +79255047335
              Продавец
              Телешоп
              0
              Описание товара
              Качественный и красивый набор из 3-х кастрюль и сотейника с крышками из закаленного стекла - Mercury MC-6014

              Есть много другой ПОСУДЫ - смотрите другие мои объявления.

              Посуда марки Mercury изготавливается из современных высококачественных нержавеющих сплавов, давно зарекомендовавших себя как безопасный и прочный материал.

              Ручная сборка и тщательный контроль при производстве гарантируют посуде долгий срок службы.

              СОСТАВ НАБОРА:

              24 х 13,0 см Кастрюля с крышкой (4,9 л)
              20 х 11,0 см Кастрюля с крышкой (2,9 л)
              18 х 10,0 см Кастрюля с крышкой (2,1 л)
              16 х 9,5 см Сотейник с крышкой (1,5 л)

              ХАРАКТЕРИСТИКИ:

              • Высококачественная нержавеющая сталь 18/10;
              • трёхслойное капсульное дно;
              • Толщина стенок 0,4 мм;
              • Плотно прилегающие крышки из закаленного стекла;
              • Мерная шкала для измерения объема;
              • Практичный и привлекательный дизайн;
              • Быстро нагревается и сохраняет пищу горячей;
              • Сохраняет полезные свойства пищи;
              • Подходит для приготовления на любых видах плит, в т. ч. индукционных;
              • Можно мыть в посудомоечной машине.

              Доставка по Москве - 300 руб.

              УНИКАЛЬНОЕ предложение по соотношению цена/качество!

              Посуда разлетается лучше пирожков, поэтому звоните или пишите прямо сейчас!!!
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