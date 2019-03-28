Красивый набор из 3-х кастрюль + сотейник

Описание товара
Качественный и красивый набор из 3-х кастрюль и сотейника с крышками из закаленного стекла - Mercury MC-6014
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Посуда марки Mercury изготавливается из современных высококачественных нержавеющих сплавов, давно зарекомендовавших себя как безопасный и прочный материал.
Ручная сборка и тщательный контроль при производстве гарантируют посуде долгий срок службы.
СОСТАВ НАБОРА:
24 х 13,0 см Кастрюля с крышкой (4,9 л)
20 х 11,0 см Кастрюля с крышкой (2,9 л)
18 х 10,0 см Кастрюля с крышкой (2,1 л)
16 х 9,5 см Сотейник с крышкой (1,5 л)
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10;
• трёхслойное капсульное дно;
• Толщина стенок 0,4 мм;
• Плотно прилегающие крышки из закаленного стекла;
• Мерная шкала для измерения объема;
• Практичный и привлекательный дизайн;
• Быстро нагревается и сохраняет пищу горячей;
• Сохраняет полезные свойства пищи;
• Подходит для приготовления на любых видах плит, в т. ч. индукционных;
• Можно мыть в посудомоечной машине.
Доставка по Москве - 300 руб.
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