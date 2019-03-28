Плойка для волос Instyler Tulip / Стайлер

Описание товара

Стайлер для волос InStyler Tulip (новый) — инновационная автоматическая плойка, которая позволяет вам делать роскошные локоны за считанные минуты без особого труда. Естественные мягкие волны или же объемные локоны среднего размера? А может быть упругие и тугие локоны, способные продержаться несколько дней? Выбор за вами!



Забудьте про старую плойку или щипцы, которые так и норовят обжечь вас! Нагревательный элемент с турмалиновым керамическим покрытием обеспечивает равномерное распределение тепла. При этом конструкция рабочей части с ограничителями сводит к минимуму вероятность обжечься.



Вы хотели бы в мгновение ока получить роскошные вьющиеся пряди, но не знаете, чем воспользоваться для этого? В таком случае стайлер InStyler Tulip станет для вас идеальным решением!



Данный стайлер позволяет завить волосы быстро, легко и совершенно безопасно. Вместе с «Инстайлер Тьюлип» вы сможете изменить свой образ до неузнаваемости. Получите роскошные локоны, о которых вы так давно мечтали!

Особенности стайлера Instyler Tulip:



Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что стайлер InStyler Tulip полностью автоматический. Благодаря этой особенности вы можете завить волосы без помощи профессионального стилиста, а результат наверняка поразит вас. Кроме того, эта плойка обладает простой и интуитивно понятной системой управления. Вам не потребуется тратить бесценное время на изучение инструкции по использованию.



Преимущества стайлера для укладки волос Tulip:



Как часто вы обжигались при горячей завивке волос? Каждая женщина сталкивалась с подобным. Кроме того, традиционные методы завивки очень часто спутывают волосы, расчесать которые после этого просто невозможно.



Передовые технологии



В этой плойке используется турмалиновый нагревательный элемент. Он грамотно распределяет тепло по всей поверхности рабочей части. Специальная форма обеспечивает надёжную защиту от ожогов, поэтому вы можете смело пользоваться прибором.



Стоит отметить, что стайлер InStyler Tulip оснащён новейшей системой против спутывания волос, благодаря которой он столь эффективен и безопасен. Забудьте о болезненных ощущениях при завивке волос!

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