Набор кастрюль Mercury MC-6013 / Посуда нержавейка

Описание товара

Набор из 6 кастрюль из нержавеющей стали с крышками из закаленного стекла - Mercury MC-6013.



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Посуда марки Mercury изготавливается из современных высококачественных нержавеющих сплавов, давно зарекомендовавших себя как безопасный и прочный материал.



Ручная сборка и тщательный контроль при производстве гарантируют посуде долгий срок службы.



СОСТАВ НАБОРА:



24 х 14,0 см Кастрюля с крышкой (6,0 л)

20 х 12,0 см Кастрюля с крышкой (3,5 л)

20 х 12,0 см Кастрюля с крышкой (3,5 л)

18 х 11,0 см Кастрюля с крышкой (2,6 л)

18 х 11,0 см Кастрюля с крышкой (2,6 л)

16 х 10,0 см Кастрюля с крышкой (1,9 л)



ХАРАКТЕРИСТИКИ:



• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10;

• Трехслойное капсульное дно;

• Плотно прилегающие крышки из закаленного стекла;

• Способ крепления ручек: на клепках;

• Мерная шкала для измерения объема;

• Практичный и привлекательный дизайн;

• Быстро нагревается и сохраняет пищу горячей;

• Сохраняет полезные свойства пищи;

• Подходит для приготовления на любых видах плит, в т. ч. ИНДУКЦИОННЫХ;

• Можно мыть в посудомоечной машине

Доставка по Москве - 300 руб.



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Посуда разлетается лучше пирожков, поэтому звоните или пишите прямо сейчас!!!