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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.03.2019
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              Готовые проекты домов

              Телефон
              +74953200175
              Продавец
              ИнноваСтрой
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              Описание товара
              Купить проект дома под ключ, цена которого не слишком высока, мечтает каждый. Ведь это первый шаг к владению собственным идеальным домом, в котором будет комфортная планировка комнат и удобная парковка. Осуществить эту мечту решаются лишь самые смелые и целеустремленные люди. Когда они серьезно подходят к вопросу о реализации этой идеи, перед ними возникает много новых вопросов и задач.

              Планировка строительства крайне важна для конечного результата. Именно от нее зависит, насколько идеальным будет новый дом во всех отношениях. Поэтому купить проект частного дома лучше у опытных специалистов. Наша компания разрабатывает свои проекты, неукоснительно соблюдая при этом каждый общепринятый строительный стандарт. У нас предлагается купить проект загородного дома под ключ, строительство которого можно запускать уже на следующий день после покупки.
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