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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.03.2019
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              Строительство загородных домов и коттеджей от 150 кв. м

              Телефон
              +74953200175
              Продавец
              ИнноваСтрой
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              Описание товара
              Строительство домов и коттеджей высшего качества
              Собственный частный дом – не только показатель статуса и собственного вкуса. Это отличная инвестиция в будущее своей семьи. Удобное расположение помещений, достаточное освещение детской, разумное расходование энергоресурсов – нюансы, которые стоит продумать до заливки фундамента. Именно поэтому строительство домов и коттеджей начинается с проекта.

              Мы начинаем работу с геологических изысканий, затем, исходя из ваших пожеланий, создаем индивидуальный либо выбираем типовой проект. Он становится основанием для выдачи разрешения на строительство загородного дома и составления «Паспорта проекта частного жилого дома».

              Строительство домов под ключ или поэтапно происходит в строгом соответствии с проектной и действующей нормативно-технической документацией (СНиПы, ГОСТы, ПУЭ и пр.), а также техническими условиями и рекомендациями производителей конкретных материалов. Как показывает опыт, это позволяет нашим клиентам не только быть уверенными в качестве производимых работ, но и существенно снизить риски, оптимизировать общую стоимость строительства дома и дальнейшей эксплуатации.
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