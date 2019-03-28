Строительство загородных домов и коттеджей от 150 кв. м

Описание товара

Строительство домов и коттеджей высшего качества

Собственный частный дом – не только показатель статуса и собственного вкуса. Это отличная инвестиция в будущее своей семьи. Удобное расположение помещений, достаточное освещение детской, разумное расходование энергоресурсов – нюансы, которые стоит продумать до заливки фундамента. Именно поэтому строительство домов и коттеджей начинается с проекта.



Мы начинаем работу с геологических изысканий, затем, исходя из ваших пожеланий, создаем индивидуальный либо выбираем типовой проект. Он становится основанием для выдачи разрешения на строительство загородного дома и составления «Паспорта проекта частного жилого дома».



Строительство домов под ключ или поэтапно происходит в строгом соответствии с проектной и действующей нормативно-технической документацией (СНиПы, ГОСТы, ПУЭ и пр.), а также техническими условиями и рекомендациями производителей конкретных материалов. Как показывает опыт, это позволяет нашим клиентам не только быть уверенными в качестве производимых работ, но и существенно снизить риски, оптимизировать общую стоимость строительства дома и дальнейшей эксплуатации.