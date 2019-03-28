Кейс 130 с оптикой Король леса кожа

Описание товара

Линейка «Король леса» включает в себя ряд предметов охотничьего снаряжения, объединенных единым дизайном. В качестве материала верха используется текстильное мембранное полотно расцветки «тундра» с отделкой из натурального нубука коричневого цвета, благодаря чему изделия получаются «бесшумные», влагозащитные и долговечные.Внутренний слой выполнен из натурального спилок-велюра коричневого цвета.Все изделия имеют жесткую форму и нержавеющую фурнитуру.Кейсы «Король леса» внутри имеют поролон, толщиной 35-40мм, защищенный синтетическим велюровым подкладом.