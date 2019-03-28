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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.03.2019
              4 568

              Кейс 130 без оптики Король леса кожа

              Телефон
              88001001992
              Продавец
              Хольстер
              0
              Описание товара
              Линейка «Король леса» включает в себя ряд предметов охотничьего снаряжения, объединенных  единым дизайном. В качестве материала верха используется текстильное мембранное полотно расцветки «тундра» с отделкой из натурального нубука коричневого цвета, благодаря чему изделия получаются «бесшумные», влагозащитные и долговечные.Внутренний слой выполнен из натурального спилок-велюра коричневого цвета.Все изделия имеют жесткую форму и нержавеющую фурнитуру.Кейсы «Король леса» внутри имеют поролон, толщиной 35-40мм, защищенный синтетическим велюровым подкладом.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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