Кейс 120 со GREEN WAY кожа

Описание товара

Линейка «Green Way» включает в себя ряд предметов охотничьего снаряжения, объединенных единым дизайном. В качестве материала верха используется текстильное полотно Oxford PVC 600D расцветки «олива» с отделкой из натуральной кожи цвета «бизон», благодаря чему изделия получаются влагозащитные, очень прочные и долговечные.Внутренний слой выполнен из натурального спилок-велюра коричневого цвета.Все изделия имеют жесткую форму и нержавеющую фурнитуру.Кейсы «Green Way» внутри имеют поролон, толщиной 35-40мм, защищенный синтетическим велюровым подкладом.