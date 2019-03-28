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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.03.2019
              1 995

              Кейс Выстрел 120 бо кордура, поролон,исккожа

              Телефон
              88001001992
              Продавец
              Хольстер
              0
              Описание товара
              Обновлена линейка кейсов для оружия под условным названием «кордура», теперь она будет называться «Выстрел».Внешний слой кейса - «неубиваемое» сочетание 900D оксфорда и морозостойкой искусственной кожи, которые превосходно защищают от влаги, грязи и просты в уходе.Внутренний слой - 30мм-ый поролон, который обеспечивает хорошую защиту оружия от повреждений, а его рифленая поверхность препятствует смещению оружия внутри кейса. Формованный рисунок, на внешней поверхности, придает кейсам дополнительную стойкость к внешним воздействиям.И существенное улучшение -  это вместительный объемный карман под патроны, предметы ухода за оружием, разрешительные документы.В линейку входят длины:без оптики:110,120,125, 130,135см. и МР-27 (ИЖ-27)с оптикой 110,120,125, 130,135см.Материал:внешний: Oxford 900D / искусственная кожавнутренний: изолон / поролонХарактеристика:·         ремень для  ношения на плече·                  ручки для ношения в руке·                  прочная усиленная молния по входу в кейс·                  петля для хранения кейса  в подвешенном состоянииРасцветка: черный и олива, указывайте при оформлении а. Без уточнения, будет выслана расцветка из наличия.
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