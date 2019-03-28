Патронташ на приклад 5 патронов Царская охота СНО (для нарезного оружия) кожа

Описание товара

Открытый патронташ на 5 патронов к нарезному оружию с крупным оптическим прицелом из VIP линии «Царская охота».Изделия данной линии выполнены из высококачественной натуральной кожи импортного производства исключительно растительного дубления. Лицевая часть кожи и торцы обрезных краев всех изделий в линии пропитаны, для дополнительной защиты от внешних воздействий, защитными составами фирм «ВASF» и «Kenda Farben».Фурнитура используется из антикоррозийной латуни. Цвет фурнитуры- «состаренная латунь» исключает бликование от солнечных лучей. Нитки применяют повышенной толщины со специальными пропитками, которые обеспечивают прочность при значительных эксплуатационных нагрузках.Изделия данной линии наряду с роскошным авторским дизайном и презентабельностью отличаются удобной компактностью, прочностью и главное высокой охотничьей функциональностью, созданной на базе эксклюзивных конструктивных решений и многолетнего опыта.Материал:внешний слой - кожа натуральнаявнутренний слой- замша натуральнаяЦветовое оформление:кожа в сочетании двух цветов: «горький шоколад» и «коричневый»Конструктивные особенности:• крепится на прикладе кожаной шнуровкой• для дополнительной защиты «уникального» приклада в момент затяжки под шнуровкой расположен мягкий велюровый клапан• петля на тыльной стороне приклада предотвращает нежелательное смещение патронташа вперед относительно приклада• гнезда отформованы по форме патрона, что способствует быстроте извлечения• упор (выступ) в верхней части патронташа обеспечивает стрелку максимальный комфорт и удобство для работы с крупной оптикой.• слой натуральной замши по всей внутренней поверхности патронташа обеспечивает антискользящий эффект