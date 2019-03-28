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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.03.2019
              1 120

              Патронташ на приклад с чехлом под запмаг3 5п калREM223 и и до 60мм кожа черный

              Телефон
              88001001992
              Продавец
              Хольстер
              0
              Описание товара
              Представляет собой площадку, которая крепится на приклад. На площадке расположен чехол под запасной магазин.Материал:внешний слой - кожа натуральнаявнутренний слой - замша натуральнаяКонструктивные особенности:• габаритный размер чехла: 90*30*60мм• клапан чехла под магазин закрывается при помощи застежки Velcro• отверстие на дне чехла для удобства извлечения магазина• площадка на прикладе крепится застежкой Velcro• от скольжения патронташа по прикладу защищает замша и стропа с антискользящими латексными нитями на внутренней стороне•    удобный замшевый «нащечник»
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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