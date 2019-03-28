Патронташ на приклад с чехлом под запмаг3 5п калREM223 и и до 60мм кожа черный

Описание товара

Представляет собой площадку, которая крепится на приклад. На площадке расположен чехол под запасной магазин.Материал:внешний слой - кожа натуральнаявнутренний слой - замша натуральнаяКонструктивные особенности:• габаритный размер чехла: 90*30*60мм• клапан чехла под магазин закрывается при помощи застежки Velcro• отверстие на дне чехла для удобства извлечения магазина• площадка на прикладе крепится застежкой Velcro• от скольжения патронташа по прикладу защищает замша и стропа с антискользящими латексными нитями на внутренней стороне• удобный замшевый «нащечник»